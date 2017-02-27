У Києві проходить експозиція картин Тетяни Яблонської

До 24 квітня в Національному художньому музеї України можна подивитися роботи видатної української художниці Тетяни Яблонської.

24 лютого видатній українській художниці Тетяни Яблонської виповнилося б сто років. У зв'язку з цим у Національному художньому музеї відкрилася виставка її картин "І спогади, і мрії". До експозиції увійшло близько 100 живописних і графічних творів, що охоплюють основні періоди творчості художниці, а також фотографії та інші матеріали з сімейного архіву.

Ці роботи не втрачають своєї актуальності завдяки послідовній розробці художницею вічних тем і розвитку кращих традицій класичного українського живопису. Творчість Тетяни Яблонської визначає основні тенденції українського образотворчого мистецтва другої половини ХХ століття. На виставці завжди багато глядачів, у тому числі молоді.

Про те, як в різні періоди велику українську художницю звинувачували то в "імпресіонізмі", то в "націоналізмі", то в "радянськості", читайте в інтерв'ю з Гаяне Атаян, дочкою художниці.