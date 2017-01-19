У Бразилії загинула виконавиця пісні Lambada

Обгоріле тіло Лоалва Браз було виявлено в її машині.

Обгоріле тіло Лоавла Браз було виявлено в її машині

Обгорілий труп бразильської співачки Лоалва Браз, яка стала відома завдяки виконанню хіта Lambada, був виявлений у населеному пункті Сакуарема в штаті Ріо-де-Жанейро. Інформація про це була поширена виданням Globo.

Тіло співачки було виявлено в її машині неподалік від будинку. Поліція розслідує смерть Браз як вбивство. Крім того, за інформацією правоохоронних органів, незадовго до смерті співачки в її будинку були помічені двоє невідомих. Місцева пожежна служба повідомляє, що в ніч на четвер в її будинку була пожежа.

Лоалва Браз народилась 3 червня 1953 року в Ріо-де-Жанейро. Почала співати у 13 років. У 1985 році переїхала в Париж. У 1989 році записала хіт Lambada, який приніс їй всесвітню популярність: всього понад 80 золотих і платинових дисків. За даними The New York Times, в 1990-му році було продано 5 млн копій диска з піснею Lambada.