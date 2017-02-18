Третій півфінал Національного відбору на "Євробачення": онлайн-трансляція

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Сьогодні стануть відомі імена останніх фіналістів конкурсу.

У Києві проходить останній півфінал Національного відбору на "Євробачення" Василь Артюшенко, DT.UA

У Києві проходить третій півфінал Національного відбору на "Євробачення" , в ході якого стануть відомі імена ще двох фіналістів конкурсу.

Сьогодні виступлять Група Кузьми Скрябіна Singing pants, O. Torvald, Анастасія Прудіус, Віталій Козловський, KADNAY, MELOVIN, Green Grey та Vivienne Mort.

Ім'я переможця, який представить Україну на пісенному конкурсі в цьому році, буде відомо 25 лютого на фіналі відбору. При цьому система голосування залишилася колишньою: журі виставить учасникам бали, глядачі зможуть проголосувати за допомогою смс, а потім бали глядачів і суддів будуть підсумовані.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.

Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.