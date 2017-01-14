Суд прийняв рішення про розлучення Джоні Деппа і актриссы Ембер Херт

Зіркова сім'я не проіснувала і двох років.
Згідно з угодою, досягнутою між тепер уже колишнім подружжям, Депп після розлучення виплатить Херд 7 млн долларыв, які, за словами актриси, вона має намір пожертвувати у благодійний фонд, повідомило видання People.
Раніше Херд звинувачувала Деппа у побитті. 53-річний Депп і 30-річна Херд вступили в шлюб в лютому 2015 року.
Як повідомлялося, в минулому році стало відомо про розлучення однієї з найпопулярніших зіркових пар Голлівуду Бреда Пітта і Анджеліни Джолі.DT.UA