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Суд прийняв рішення про розлучення Джоні Деппа і актриссы Ембер Херт

14 січня в 06:55

Зіркова сім'я не проіснувала і двох років.

джонни депп
Джоні Депп офіційно розірвав шлюб
Кинопоиск
Зірка Голлівуду Джонні Депп і актриса Ембер Херд офіційно розлучені. Рішення про розірвання шлюбу прийняв у п'ятницю суд у Лос-Анджелесі.

Згідно з угодою, досягнутою між тепер уже колишнім подружжям, Депп після розлучення виплатить Херд 7 млн долларыв, які, за словами актриси, вона має намір пожертвувати у благодійний фонд, повідомило видання People.

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Раніше Херд звинувачувала Деппа у побитті. 53-річний Депп і 30-річна Херд вступили в шлюб в лютому 2015 року.

Як повідомлялося, в минулому році стало відомо про розлучення однієї з найпопулярніших зіркових пар Голлівуду Бреда Пітта і Анджеліни Джолі.

За матеріалами: DT.UA
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