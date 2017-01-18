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Студія Pixar "розповіла" про прихований зв'язок між своїми мультфільмами

18 січня в 14:22

У ролику присутні кадри з мультфільмів "Думками навиворіт", "Хороший динозавр", "Вгору" та інших.

головоломка
Головні герої одних мультфільмів студії з'являються в епізодичних ролях в інших
Кинопоиск
Студія Pixar представила відео, в якому показала прихований зв'язок між своїми мультфільмами. Відео було опубліковано на сторінці проекту "Історія іграшок" на Facebook.

У представленому ролику можна побачити, що головні герої одних картин студії з'являються в епізодичних ролях в інших. Зокрема, у відео присутні сцени з мультфільмів "Думками навиворіт", "Хороший динозавр", "Корпорація монстрів", "Хоробра серцем", "Тачки", "Вгору!", "Суперсімейка", "Рататуй", "ВАЛЛ-І", "У пошуках Немо" і трилогії "Історія іграшок".

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Раніше був опублікований трейлер фільму "Валеріан і місто тисячі планет" Люка Бессона.

За матеріалами: DT.UA
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Теги мультфільм студія відео
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