Студія Pixar "розповіла" про прихований зв'язок між своїми мультфільмами

У ролику присутні кадри з мультфільмів "Думками навиворіт", "Хороший динозавр", "Вгору" та інших.

Головні герої одних мультфільмів студії з'являються в епізодичних ролях в інших Кинопоиск

Студія Pixar представила відео, в якому показала прихований зв'язок між своїми мультфільмами . Відео було опубліковано на сторінці проекту "Історія іграшок" на Facebook.

У представленому ролику можна побачити, що головні герої одних картин студії з'являються в епізодичних ролях в інших. Зокрема, у відео присутні сцени з мультфільмів "Думками навиворіт", "Хороший динозавр", "Корпорація монстрів", "Хоробра серцем", "Тачки", "Вгору!", "Суперсімейка", "Рататуй", "ВАЛЛ-І", "У пошуках Немо" і трилогії "Історія іграшок".

Раніше був опублікований трейлер фільму "Валеріан і місто тисячі планет" Люка Бессона.