Римські вчені відновили дві зруйновані статуї з Пальміри

Скульптури були відновлені за допомогою 3D-принтера.
Дві скульптури, одна з яких представляла собою бюст чоловіка, а друга – жінки, датуються другим століттям нашої ери. Вони були зруйновані після того, як війська ІДІЛ захопили Пальміру в 2015 році.
Дослідники просканували обличчя статуй за допомогою лазера, а потім використали 3D-принтер для створення відсутніх частин кам'яних статуй з полімерних матеріалів.
Чоловічий бюст був особливо сильно розбитий, у нього була відсутня половина обличчя. Вчені створили знімний "протез" відсутньої частини обличчя статуї, тому, якщо оригінальна частина буде коли-небудь знайдена, її можна буде повернути на місце.
Пальміра була захоплена "Ісламською державою" в 2015 році, після чого бойовики знищили там пам'ятники культури, а також провели ряд масових вбивств в античному амфітеатрі. Тільки в березні 2016 року сирійській армії при підтримці російських військових вдалося повернути контроль над містом.
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