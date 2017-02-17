Римські вчені відновили дві зруйновані статуї з Пальміри

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Скульптури були відновлені за допомогою 3D-принтера.

Вчені відновили статуї за допомогою 3D-принтера The Telegraph

Групі італійських дослідників вдалося за допомогою лазерного сканера і 3D-принтера відновити дві скульптури з Пальміри , які були зруйновані бойовиками ІДІЛ, повідомляє The Telegraph

Дві скульптури, одна з яких представляла собою бюст чоловіка, а друга – жінки, датуються другим століттям нашої ери. Вони були зруйновані після того, як війська ІДІЛ захопили Пальміру в 2015 році.

Дослідники просканували обличчя статуй за допомогою лазера, а потім використали 3D-принтер для створення відсутніх частин кам'яних статуй з полімерних матеріалів.

The Telegraph

The Telegraph

Чоловічий бюст був особливо сильно розбитий, у нього була відсутня половина обличчя. Вчені створили знімний "протез" відсутньої частини обличчя статуї, тому, якщо оригінальна частина буде коли-небудь знайдена, її можна буде повернути на місце.

Пальміра була захоплена "Ісламською державою" в 2015 році, після чого бойовики знищили там пам'ятники культури, а також провели ряд масових вбивств в античному амфітеатрі. Тільки в березні 2016 року сирійській армії при підтримці російських військових вдалося повернути контроль над містом.

Детальніше про сирійську війну читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".