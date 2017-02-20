Радники Трампа обрали український арт-проект

Вітраж Романа Мініна брав участь у конкурсі в США.
Робота Романа Мініна "Килим обіцянок", яка являє собою вітраж 16 на 25 метрів, була представлена на конкурсі у місті Гранд-Рапідс, недалеко від Детройта, який об'єднав 1500 художників, і потрапила в 25 кращих.
"У цей же період у США проходила передвиборна кампанія. І сюди, в це містечко, приїхав Дональд Трамп. І радники запропонували йому дати інтерв'ю на фоні роботи українського митця", розповів Абрамович.
Читайте повністю інтерв'ю Олега Вергелиса з Ігорем Абрамовичем у свіжому номері тижневика "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA