Радники Трампа обрали український арт-проект

Вітраж Романа Мініна брав участь у конкурсі в США.

Вітраж Романа Мініна був представлений на конкурсі в США

Арт-дилер Ігор Абрамович в інтерв'ю DT.UA розповів про перспективи сучасного українського мистецтва і те, якою популярністю воно користується на заході. Зокрема, про те, що один з українських арт-проектів був обраний радниками президента США Дональда Трампа під час проведення передвиборчої кампанії.

Робота Романа Мініна "Килим обіцянок", яка являє собою вітраж 16 на 25 метрів, була представлена на конкурсі у місті Гранд-Рапідс, недалеко від Детройта, який об'єднав 1500 художників, і потрапила в 25 кращих.

"У цей же період у США проходила передвиборна кампанія. І сюди, в це містечко, приїхав Дональд Трамп. І радники запропонували йому дати інтерв'ю на фоні роботи українського митця", розповів Абрамович.

Читайте повністю інтерв'ю Олега Вергелиса з Ігорем Абрамовичем у свіжому номері тижневика "Дзеркало тижня. Україна".