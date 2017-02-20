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Радники Трампа обрали український арт-проект

20 лютого в 11:32

Вітраж Романа Мініна брав участь у конкурсі в США.

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Вітраж Романа Мініна був представлений на конкурсі в США
Арт-дилер Ігор Абрамович в інтерв'ю DT.UA розповів про перспективи сучасного українського мистецтва і те, якою популярністю воно користується на заході. Зокрема, про те, що один з українських арт-проектів був обраний радниками президента США Дональда Трампа під час проведення передвиборчої кампанії.

Робота Романа Мініна "Килим обіцянок", яка являє собою вітраж 16 на 25 метрів, була представлена на конкурсі у місті Гранд-Рапідс, недалеко від Детройта, який об'єднав 1500 художників, і потрапила в 25 кращих.

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"У цей же період у США проходила передвиборна кампанія. І сюди, в це містечко, приїхав Дональд Трамп. І радники запропонували йому дати інтерв'ю на фоні роботи українського митця", розповів Абрамович.

Читайте повністю інтерв'ю Олега Вергелиса з Ігорем Абрамовичем у свіжому номері тижневика "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги інтерв'ю радник художник
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