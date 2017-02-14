Продаж квитків на "Євробачення" стартує 14 лютого

Ціна квитків складе від восьми до 500 євро.

На "Євробачення" буде продано близько 70 тисяч квитків Eurovision.tv

Квитки на пісенний конкурс "Євробачення 2017", який пройде в Києві, надійдуть у продаж 14 лютого о 20.15, повідомляє UA:Перший.

У загальній складності буде продано близько 70 тисяч квитків на дев'ять концертів. Зокрема, глядачі зможуть відвідати шість репетицій, два півфінали і фінал "Євробачення".

Вартість квитків буде варіюватися від восьми до 500 євро, а придбати їх можна буде через сайт concert.ua.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.

Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.