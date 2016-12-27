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Померла зірка "Зоряних воєн" Керрі Фішер

27 грудня в 20:26

Актриса виконала роль принцеси Леї в класичної трилогії Star Wars.

Кэрри Фишер
Виконавиця ролі принцеси Леї померла у 60-річному віці
starwars.com
Американська актриса Кері Фішер, відома по ролі принцеси Леї у кіноепопеї "Зоряні війни", померла в Лос-Анджелесі у вівторок, 27 грудня.

Про смерть 60-річної актриси повідомили її родичі. Кількома днями раніше Фішер госпіталізували з серцевим нападом, повідомляє BBC.

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Керрі Фішер народилася 21 жовтня 1956 року в Беверлі-Хіллз (штат Каліфорнія, США) у сім'ї актриси Деббі Рейнольдс і співака Едді Фішера. Популярність здобула завдяки ролі принцеси Леї Органи у класичній трилогії кіносаги "Зоряні війни". На момент початок зйомок першого фільму актрисі було 19 років.

Керрі Фішер повернулася до образу, який приніс їй популярність, у 2015 роки, зігравши у фільмі "Зоряні війни: Пробудження сили".

Актриса виконала ролі у більш ніж 80 фільмах і серилах, серед яких "Брати Блюз" (1980), "Ханна та її сестри" (1986), "Джей і мовчазний Боб завдають удару у відповідь" (2001), "Секс у великому місті" і "Теорія великого вибуху".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Star Wars Кері Фішер Звездне війни некролог
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