Померла зірка "Зоряних воєн" Керрі Фішер

Американська актриса Кері Фішер, відома по ролі принцеси Леї у кіноепопеї "померла в Лос-Анджелесі у вівторок, 27 грудня.

Про смерть 60-річної актриси повідомили її родичі. Кількома днями раніше Фішер госпіталізували з серцевим нападом, повідомляє BBC.

Actress Carrie Fisher, who played Princess Leia in the Star Wars films, dies at the age of 60https://t.co/uOFIuzd1hc pic.twitter.com/drSPsEuiPQ