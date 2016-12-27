Померла зірка "Зоряних воєн" Керрі Фішер

Актриса виконала роль принцеси Леї в класичної трилогії Star Wars.

Виконавиця ролі принцеси Леї померла у 60-річному віці starwars.com

Американська актриса Кері Фішер, відома по ролі принцеси Леї у кіноепопеї "померла в Лос-Анджелесі у вівторок, 27 грудня.

Про смерть 60-річної актриси повідомили її родичі. Кількома днями раніше Фішер госпіталізували з серцевим нападом, повідомляє BBC.

Actress Carrie Fisher, who played Princess Leia in the Star Wars films, dies at the age of 60https://t.co/uOFIuzd1hc pic.twitter.com/drSPsEuiPQ — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 27 грудня 2016 р.

Керрі Фішер народилася 21 жовтня 1956 року в Беверлі-Хіллз (штат Каліфорнія, США) у сім'ї актриси Деббі Рейнольдс і співака Едді Фішера. Популярність здобула завдяки ролі принцеси Леї Органи у класичній трилогії кіносаги "Зоряні війни". На момент початок зйомок першого фільму актрисі було 19 років.

Керрі Фішер повернулася до образу, який приніс їй популярність, у 2015 роки, зігравши у фільмі "Зоряні війни: Пробудження сили".

Актриса виконала ролі у більш ніж 80 фільмах і серилах, серед яких "Брати Блюз" (1980), "Ханна та її сестри" (1986), "Джей і мовчазний Боб завдають удару у відповідь" (2001), "Секс у великому місті" і "Теорія великого вибуху".