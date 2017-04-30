Помер відомий український поет Борис Олійник

Поетові було 82 роки, перед смертю він страждав від тривалої хвороби.

Помер відомий український поет Facebook/Mykhajlo Masliy

У неділю, 30 квітня, на 82-му році життя помер український поет, перекладач, дійсний член НАНУ та голова Українського фонду культури, повідомив Михайло Маслій.

Поет помер вранці, об 11:45, після важкої хвороби.

"Борис Олійник: "Я тим уже пишаюся, що українець зроду ..." 30 квітня об 11:00 45 хвилин на 82-му році життя після тяжкої і тривалої хвороби помер легендарний український поет Борис Олійник. Колись він сформулював своє життєве і творче кредо: "Писати, як живеш, а жити, як пишеш". Активною громадянською позицією Борис Олійник довів, що поет відповідає за все, що було до нього, що відбувається за його життя і що буде після нього", - підкреслив Маслій.

Борис Олійник народився 22 жовтня 1935 у Зачепилівці Новосанжарського району Харківської області (тепер Полтавська область).

Друкуватися поет почав ще в школі. Після закінчення десятилітки у 1953 році вступив на факультет журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка, який закінчив у 1958 році.

У 1958 році Олійник працював завідувачем відділу республіканської газети "Молодь України". З 1962 по 1973 рік - у журналі "Ранок", де пройшов шлях від простого кореспондента до головного редактора. Був заступником головного редактора журналу "Дніпро" та старшим редактором видавництва "Дніпро". З 1971 по 1974 рік працював заступником голови правління Спілки письменників України. У 1999 році очолював Комітет з Державних премій України імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури, журналістики і мистецтва при Раді Міністрів України. У 2010 році очолив Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

У 1992 році Олійника було обрано народним депутатом Верховної Ради України 12-го (1-го) скликання. До 2006 року Олійник займався депутатською діяльністю.

У 1987 році його було обрано дійсним членом Міжнародної слов'янської академії. З 1990 року Олійник був дійсним членом Національної Академії Наук України. Почесний академік Академії мистецтв України. Член правління Національної спілки краєзнавців України. У 2005 році Борис Олійник отримав звання Героя України.