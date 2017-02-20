Пол Маккартні взяв участь у записі нового альбому Рінго Старра

У запису альбому також брав участь гітарист Джо Уолш.

Пол Маккартні і Рінго Старр об'єдналися для запису альбому Кинопоиск

Пол Маккартні взяв участь у записі нового альбому ще одного учасника The Beatles Рінго Старра. Спільний знімок з Маккартні Старр опублікував на своїй сторінці в Twitter.

"Спасибі за те, що прийшов і зіграв відмінну бас-партію", написав Старр у підписі до фото.

Крім того, музикант також опублікував фото з Маккартні і гітаристом Джо Уолшем з гурту Eagles.

У 2009 році колишні учасники The Beatles вже об'єднувалися для створення альбому Старра Y Not. Маккартні тоді також виконував партії на басу.

У вересні 2015 року на аукціоні Heritage у Нью-Йорку проданий за 93 750 доларів перший контракт із звукозаписною компанією, підписаний членами групи The Beatles. Даний документ, який складається з шести сторінок і повністю написаний німецькою мовою, був укладений у 1961 році між The Beatles і німецьким продюсером Бертом Кемпфертом, які представляли звукозаписну компанію Polydor.