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Пішов з життя автор пісні "Чоловік і жінка" П'єр Бару

29 грудня в 11:52

Смерть Бару настала внаслідок інфаркту.

пьер бару
П'єр Бару помер у віці 82 років
Французький актор і композитор П'єр Бару помер у паризькій лікарні у віці 82 років. Про смерть Бару розповіла його дружина Астуко Усіода, передає телеканал BFM TV.

Смерть актора настала внаслідок інфаркту.

Бару став відомий завдяки пісні "Чоловік і жінка", яку він написав для однойменного фільму режисера Клода Лелуша. Композитор також знявся в цій стрічці. Картина отримала " Золоту пальмову гілку" Канського кінофестивалю і дві премії "Оскар".

Бару також зіграв у фільмах Лелуша "Сміливість любити", "Дівчина і рушниці", "Бувають дні... Бувають ночі" і "Великі миті". Він став співавтором пісень La Bicyclette і Pluie, які виконував французький шансоньє і актор Ів Монтан.

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За матеріалами: Lenta.ru
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Теги смерть актор композитор
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