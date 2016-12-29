Пішов з життя автор пісні "Чоловік і жінка" П'єр Бару

Смерть Бару настала внаслідок інфаркту.

П'єр Бару помер у віці 82 років

Французький актор і композитор П'єр Бару помер у паризькій лікарні у віці 82 років. Про смерть Бару розповіла його дружина Астуко Усіода, передає телеканал BFM TV.

Смерть актора настала внаслідок інфаркту.

Бару став відомий завдяки пісні "Чоловік і жінка", яку він написав для однойменного фільму режисера Клода Лелуша. Композитор також знявся в цій стрічці. Картина отримала " Золоту пальмову гілку" Канського кінофестивалю і дві премії "Оскар".



Бару також зіграв у фільмах Лелуша "Сміливість любити", "Дівчина і рушниці", "Бувають дні... Бувають ночі" і "Великі миті". Він став співавтором пісень La Bicyclette і Pluie, які виконував французький шансоньє і актор Ів Монтан.