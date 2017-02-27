"Оскар" за кращий фільм іноземною мовою отримала робота режисера, що критикував Трампа

Режисер Асгар Фархаді не приїхав на церемонію нагородження на знак протесту.

Режисер "Комівояжера" не приїхав на "Оскар" на знак протесту Кинопоиск

В Лос-Анджелесі проходить церемонія вручення премії "Оскар" . Статуетку в категорії "Кращий фільм іноземною мовою" отримала картина "Комівояжер" іранського режисера Асгара Фархаді.

Сам режисер не приїхав на церемонію, висловивши тим самим протест проти указу президента США Дональда Трампа, яким той заборонив в'їзд на територію США представникам семи мусульманських країн, зокрема Ірану. Указ пізніше був блокований судами, але Трамп пообіцяв підписати нове розпорядження.

Представники Фархаді, які отримували винагороду від його імені, зі сцени зачитали звернення, в якому режисер заявляє, що його відсутність - данина поваги жителям його країни "та ще шести країн, до яких проявили неповагу".

Раніше повідомлялося про те, що мюзикл "Ла-Ла Ленд", представлений у 14 номінаціях у цьому році, вже отримав перші нагороди. Картина була відзначена у категорії "Краща музика", "Краща пісня" і "Кращий монтаж".