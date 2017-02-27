"Оскар" 2017: Названі володарі премії в цьому році

Тріумфатором церемонії став мюзикл "Ла-Ла Ленд".

"Ла-Ла Ленд" отримав сім "Оскарів" twitter.com/TheAcademy

Сьогодні в Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження премією "Оскар" , тріумфатором якої став мюзикл "Ла-Ла Ленд", номінований у 14 категоріях.

Мюзикл отримав нагороду шести номінаціях, у тому числі, "Кращий режисер", "Краща пісня", "Краща операторська робота" і "Краща актриса".

Варто відзначити, що режисер "Ла-Ла Ленд" 32-річний Дем'єн Шазелл став наймолодшим режисером з усіх, хто коли-небудь отримував "Оскар" за режисуру.

Варто відзначити, що спочатку кращим фільмом був названий "Ла-Ла Ленд", але потім ведучий церемонії Джиммі Кіммел заявив, що насправді нагорода дістається картині "Місячне сяйво".

Власниками "Оскара" в цьому році стали:

"Кращий фільм" -"Місячне сяйво"

"Кращий режисер"- Дем'єн Шазелл ("Ла-Ла Ленд")

"Кращий актор" – Кейсі Аффлек ("Манчестер біля моря")

"Краща актриса" – Емма Стоун ("Ла-Ла Ленд")

"Краща актриса другого плану" –Віола Девіс "Огорожі"

"Кращий актор другого плану" - Махершала Алі "Місячне світло"

"Кращий ігровий короткометражний фільм" – "Співай"

"Кращий фільм іноземною мовою" – "Комівояжер"

"Кращий документальний фільм" –"О. Джей: Зроблено в Америці"

"Кращий документальний короткометражний фільм" –"Білий шоломи"

"Кращий анімаційний фільм" – "Зоотрополіс"

"Кращий короткометражний мультфільм" – "Пісочник"

"Краща музика" - "Ла-Ла Ленд"

"Краща пісня" – "Ла-Ла Ленд" (City of Stars)

"Кращі візуальні ефекти" – "Книга джунглів"

"Кращий звук" – "З міркувань совісті"

"Кращий монтаж звуку" – "Прибуття"

"Кращий монтаж" – "З міркувань совісті"

"Краща операторська робота" – "Ла-Ла Ленд"

"Кращий грим і зачіски" – "Загін самогубців"

"Краща робота художника" – "Ла-Ла Ленд"

"Кращий дизайн костюмів"– "Фантастичні звірі та де їх шукати"

"Кращий адаптований сценарій" - "Місячне сяйво"

"Кращий оригінальний сценарій" - "Манчестер біля моря"

Раніше повідомлялося про те, що "Ла-Ла Ленд" став лідером за кількістю виграних статуеток "Золотий глобус". Він переміг у всіх семи номінаціях, де був представлений, таким чином устновив новий рекорд в історії "Золотого глобуса".