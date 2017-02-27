"Оскар" 2017: Названі володарі премії в цьому році

Тріумфатором церемонії став мюзикл "Ла-Ла Ленд".
Мюзикл отримав нагороду шести номінаціях, у тому числі, "Кращий режисер", "Краща пісня", "Краща операторська робота" і "Краща актриса".
Варто відзначити, що режисер "Ла-Ла Ленд" 32-річний Дем'єн Шазелл став наймолодшим режисером з усіх, хто коли-небудь отримував "Оскар" за режисуру.
Варто відзначити, що спочатку кращим фільмом був названий "Ла-Ла Ленд", але потім ведучий церемонії Джиммі Кіммел заявив, що насправді нагорода дістається картині "Місячне сяйво".
Власниками "Оскара" в цьому році стали:
"Кращий фільм" -"Місячне сяйво"
"Кращий режисер"- Дем'єн Шазелл ("Ла-Ла Ленд")
"Кращий актор" – Кейсі Аффлек ("Манчестер біля моря")
"Краща актриса" – Емма Стоун ("Ла-Ла Ленд")
"Краща актриса другого плану" –Віола Девіс "Огорожі"
"Кращий актор другого плану" - Махершала Алі "Місячне світло"
"Кращий ігровий короткометражний фільм" – "Співай"
"Кращий фільм іноземною мовою" – "Комівояжер"
"Кращий документальний фільм" –"О. Джей: Зроблено в Америці"
"Кращий документальний короткометражний фільм" –"Білий шоломи"
"Кращий анімаційний фільм" – "Зоотрополіс"
"Кращий короткометражний мультфільм" – "Пісочник"
"Краща музика" - "Ла-Ла Ленд"
"Краща пісня" – "Ла-Ла Ленд" (City of Stars)
"Кращі візуальні ефекти" – "Книга джунглів"
"Кращий звук" – "З міркувань совісті"
"Кращий монтаж звуку" – "Прибуття"
"Кращий монтаж" – "З міркувань совісті"
"Краща операторська робота" – "Ла-Ла Ленд"
"Кращий грим і зачіски" – "Загін самогубців"
"Краща робота художника" – "Ла-Ла Ленд"
"Кращий дизайн костюмів"– "Фантастичні звірі та де їх шукати"
"Кращий адаптований сценарій" - "Місячне сяйво"
"Кращий оригінальний сценарій" - "Манчестер біля моря"
Раніше повідомлялося про те, що "Ла-Ла Ленд" став лідером за кількістю виграних статуеток "Золотий глобус". Він переміг у всіх семи номінаціях, де був представлений, таким чином устновив новий рекорд в історії "Золотого глобуса".DT.UA