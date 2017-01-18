Опубліковано трейлер серіалу з Дрю Беррімор в ролі зомбі

Прем'єра серіалу відбудеться 3 лютого.
За сюжетом, агент з нерухомості Шейла перетворюється на зомбі і починає харчуватися людьми для того, щоб вижити.
У серіалі також зіграли Тімоті Оліфант, Томас Кроуфорд і Крітіна Ферраро. Прем'єра першого з 10 епізодів шоу заплановано на 3 лютого.
Раніше стало відомо про те, що сьомий сезон серіалу"Гра престолів" вийде на екрани влітку 2017 року, замість звичних для глядача березня – квітня. Творці серіалу також підтвердили, що сьомий сезон "Гри престолів" буде складатися з семи серій, а не 10, як попередні сезони.DT.UA