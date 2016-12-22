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Опубліковано перший тизер українського мультфільму "Викрадена принцеса"

22 грудня в 15:11

Мультфільм вийде на екрани 7 березня 2018 року.

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"Викрадена принцеса" вийде на екрани 7 березня 2017 року
Animagrad Animation Studio на своєму каналі на YouTube опублікувала перший тизер українського 3D-мультфільму "Викрадена принцеса".

Мандрівний артист Руслан закохується в княжу дочку Мілу, але красуню викрадає злий чаклун Чорномор, і Руслан вирушає на пошуки дівчини і на зустріч неймовірним пригодам. Разом з тим, перший тизер мультфільму показує, що і Міла може за себе постояти.

Мультфільм вийде на екрани 7 березня 2018 року.

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Раніше повідомлялося про те, що мультфільм "Зоотрополіс"який розповідає про життя міста, повністю населеного тваринами, за два тижні в українському прокаті зібрав 1 мільйон 347 тисяч доларів, що робить його найбільш успішним мультфільмом з усіх, які коли-небудь транслювалися в українському прокаті.

За матеріалами: DT.UA
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Теги мультфільм Україна тизер
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