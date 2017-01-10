Опубліковано новий трейлер мультфільму "Тачки 3"

Прем'єра мультфільму запланована на червень 2017 року.

Макквіна на автодромі замінить новий автомобіль Кинопоиск

Студія Disney Pixar на своєму каналі на YouTube опублікувала трейлер мультфільму "Тачки 3" , який розповість про пригоди гоночного автомобіля Блискавки Макквіна.

У представленому трейлері показуються гонки, в ході яких Макквін потрапляє в аварію, а його місце на автодромі займає новий автомобіль. Відновившись після аварії, Макквін постарається повернути собі колишню славу.

Мультфільм вийде на екрани в червні 2017 року.

Раніше повідомлялося про те, що мультфільм "Зоотрополіс", який розповідає про життя міста, повністю населеного тваринами, за два тижні в українському прокаті зібрав 1 мільйон 347 тисяч доларів, що робить його найбільш успішним мультфільмом з усіх, які коли-небудь транслювалися в українському прокаті.