Топ Новини
<
>

Опубліковано новий трейлер мультфільму "Тачки 3"

10 січня в 16:40

Прем'єра мультфільму запланована на червень 2017 року.

тачки 3
Макквіна на автодромі замінить новий автомобіль
Кинопоиск
Студія Disney Pixar на своєму каналі на YouTube опублікувала трейлер мультфільму "Тачки 3", який розповість про пригоди гоночного автомобіля Блискавки Макквіна.

У представленому трейлері показуються гонки, в ході яких Макквін потрапляє в аварію, а його місце на автодромі займає новий автомобіль. Відновившись після аварії, Макквін постарається повернути собі колишню славу.

Мультфільм вийде на екрани в червні 2017 року.

Читайте також: Вийшов трейлер мультфільму "Нікчемний я 3" з новим лиходієм

Раніше повідомлялося про те, що мультфільм "Зоотрополіс"який розповідає про життя міста, повністю населеного тваринами, за два тижні в українському прокаті зібрав 1 мільйон 347 тисяч доларів, що робить його найбільш успішним мультфільмом з усіх, які коли-небудь транслювалися в українському прокаті.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги мультфільм трейлер Маккуїн
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.02
EUR 28.61
Останні новини