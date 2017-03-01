Опубліковано другий трейлер нового фільму про Чужого

У трейлері можна побачити ксеноморфа, який нападає на колоністів.

Фільм "Чужий: Заповіт" вийде на екрани в травні цього року Кинопоиск

Студія 20th Century Fox на своєму каналі на YouTube опублікувала новий трейлер фільму "Чужий: Заповіт".

Режисером фільму виступив Рідлі Скотт, а головні ролі в ньому виконали Майкл Фассбендер, Кетрін Уотерсон, Джеймс Франко та інші.

Фільм розповість про членів команди "Прометея": Елізабет і андроїда Девіда, які зробили перший крок назустріч розгадці таємниці інженерів. Тепер настав час дізнатися всю правду, яка приховується на рідній планеті білястих велетнів — Рай. Головну роль в картині виконає Майкл Фассбендер.

Прем'єра картини відбудеться в травні цього року.

Раніше був опублікований трейлер фільму "Валеріан і місто тисячі планет" Люка Бессона.