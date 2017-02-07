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Невідомі влаштували погром на виставці художника Чічкана в Києві

7 лютого в 22:54

Організатори підозрюють праворадикалів.

Чичкан выставка
Вандали розгромили виставку Чічкана
Hromadske
Невідомі розгромили виставку українського художника Давіда Чічкана "Втрачені можливості", яка знаходиться в київському Центрі візуальної культури, повідомили Hromadske співробітники Центру.

За їхніми словами, охоронець відкрив двері дівчині, після чого всередину увірвалися близько 15 молодих людей, які скрутили охоронця, побили і наказали не рухатися.

Нападники розбили стіни, розмалювали їх написами, забрали частину робіт, а також намагалися увірватися в кімнату, де сиділи співробітники Центру. Після п'ятихвилинної атаки на виставку нападники втекли.

За даними очевидців, нападники вигукували праворадикальні гасла російською мовою. Вони також обмалювали стіни написами "Слава Україні!", "Слуги Москви", "Сепар" та інші. Організатори підозрюють в атаці праворадикалів, які раніше погрожували розгромити виставку. На місці події працює поліція.

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Художник Давид Чичкан був активним учасником протестів на Майдані, однак вважає, що Україна не досягла бажаної мети. Свої висновки про Революцію гідності він втілив у серії робіт, експозиція повинна була відкритися з 4 лютого.

За матеріалами: Hromadske.ua
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