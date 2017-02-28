Названо ім'я головного винуватця помилки на "Оскарі"

Конверти переплутав керуючий партнер компанії PriceWaterhouseCoopers Брайан Куллінан.
Дві людини – представники PriceWaterhouseCoopers підраховують голоси і заздалегідь знають імена переможців. У кожного з них є повний набір конвертів з іменами переможців на випадок, якщо з одним з конвертів щось трапиться. Під час церемонії представники компанії стоять по обидві сторони сцени і передають конверти ведучим перед кожною номінацією.
Після того, як Емма Стоун отримала нагороду як найкраща актриса, другий такий же конверт помилково був відданий Воррену Бітті, який оголошував переможців у категорії "Кращий фільм".
PriceWaterhouseCoopers заявила про те, що повністю бере на себе відповідальність за серію помилок і порушень встановлених протоколів, які відбулися на "Оскарі". Куллінан працює в компанії більше 20 років.
Нагадаємо, що церемонія вручення премії "Оскар" відбулася в Лос-Анджелесі в ніч на 27 лютого. Вона завершилася помилковим врученням нагороди в категорії "Кращий фільм" мюзиклу "Ла-Ла Ленд". Помилка була відразу ж виправлена і статуетку отримав фільм "Місячне сяйво".BBC Україна