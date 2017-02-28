Названо ім'я головного винуватця помилки на "Оскарі"

Конверти переплутав керуючий партнер компанії PriceWaterhouseCoopers Брайан Куллінан.

Брайан Куллінан помилково передав конверт Воррену Бітті twitter.com

Головним винуватцем помилки на церемонія вручення премії "Оскар" став керуючий партнер компанії PriceWaterhouseCoopers Брайан Куллінан. Згідно із заявою компанії, Куллінан переплутав конверти, а коли помилка виявилася, він і його колега Марта Руїз діяли недостатньо швидко, повідомляє ВВС.

Дві людини – представники PriceWaterhouseCoopers підраховують голоси і заздалегідь знають імена переможців. У кожного з них є повний набір конвертів з іменами переможців на випадок, якщо з одним з конвертів щось трапиться. Під час церемонії представники компанії стоять по обидві сторони сцени і передають конверти ведучим перед кожною номінацією.

Після того, як Емма Стоун отримала нагороду як найкраща актриса, другий такий же конверт помилково був відданий Воррену Бітті, який оголошував переможців у категорії "Кращий фільм".

PriceWaterhouseCoopers заявила про те, що повністю бере на себе відповідальність за серію помилок і порушень встановлених протоколів, які відбулися на "Оскарі". Куллінан працює в компанії більше 20 років.

Нагадаємо, що церемонія вручення премії "Оскар" відбулася в Лос-Анджелесі в ніч на 27 лютого. Вона завершилася помилковим врученням нагороди в категорії "Кращий фільм" мюзиклу "Ла-Ла Ленд". Помилка була відразу ж виправлена і статуетку отримав фільм "Місячне сяйво".