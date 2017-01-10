Названа дата виходу нового сезону серіалу "Твін Пікс"

Продовження культового шоу буде показано 21 травня.
Невінс також зазначив, що нові серії будуть виходить раз на тиждень, але третій і четвертий епізоди серіалу будуть опубліковані на цифровій платформі Showtime відразу після прем'єри. Всього ж в сезоні буде 18 епізодів. Режисер Девід Лінч знімав весь сезон як один фільм, тому точна кількість епізодів до кінця залишалася невідомою.
У новому сезоні зіграють Моніка Беллуччі, Тім Рот, Наомі Уоттс, Джим Белуші, Аманда Сейфрід, Ешлі Джадд. До своїх ролей повернуться деякі актори, які знялися в перших двох сезонах: Девід Духовни, Кайл Маклахлен, Шеріл Лі, Девід Патрік Келлі і Шерілін Фенн.
У квітні минулого року Лінч відмовився від виробництва серіалу через розбіжності в поглядах на бюджет, заявивши, що виділених йому коштів недостатньо для втілення написаного сценарію. Потім Лінч повернувся на роль режисера "Твін пікс", сказавши, що "чутки – це не те, що здається. Шоу повертається".
Пізніше з'явилася інформація про те, що новий сезон серіалу вийде на екрани в 2017 році. Серіал з'явиться на екранах після 25-річної перерви.DT.UA