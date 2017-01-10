Названа дата виходу нового сезону серіалу "Твін Пікс"

Продовження культового шоу буде показано 21 травня.

Новий сезон "Твін Пікс" буде показаний 21 травня kinopoisk.ru

Прем'єрний епізод культового серіалу "Твін Пікс" буде показаний на каналі Showtime 21 травня 2017 року. Про це заявив президент телеканалі Девід Невінс, повідомляє Deadline.

Невінс також зазначив, що нові серії будуть виходить раз на тиждень, але третій і четвертий епізоди серіалу будуть опубліковані на цифровій платформі Showtime відразу після прем'єри. Всього ж в сезоні буде 18 епізодів. Режисер Девід Лінч знімав весь сезон як один фільм, тому точна кількість епізодів до кінця залишалася невідомою.

У новому сезоні зіграють Моніка Беллуччі, Тім Рот, Наомі Уоттс, Джим Белуші, Аманда Сейфрід, Ешлі Джадд. До своїх ролей повернуться деякі актори, які знялися в перших двох сезонах: Девід Духовни, Кайл Маклахлен, Шеріл Лі, Девід Патрік Келлі і Шерілін Фенн.

У квітні минулого року Лінч відмовився від виробництва серіалу через розбіжності в поглядах на бюджет, заявивши, що виділених йому коштів недостатньо для втілення написаного сценарію. Потім Лінч повернувся на роль режисера "Твін пікс", сказавши, що "чутки – це не те, що здається. Шоу повертається".

Пізніше з'явилася інформація про те, що новий сезон серіалу вийде на екрани в 2017 році. Серіал з'явиться на екранах після 25-річної перерви.