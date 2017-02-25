"Логан" стане останнім фільмом Патріка Стюарта у франшизі "Люди Ікс"

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Стюарт Вперше зіграв роль професора Ікс у 2000 році.

Патрік Стюарт покине "Людей Ікс" Кинопоиск

Актор Патрік Стюарт, відомий по ролі Чарльза Ксав'єра в серії фільмів "Люди Ікс" , прийняв рішення залишити франшизу. Як повідомляє The Verge , востаннє актор з'явиться в ролі професора Ікс в фільмі "Логан" про Росомаху.

Як заявив сам Стюарт, він вважає, що "не буде більш досконалого, чуттєвого, емоційного і прекрасного способу сказати "прощай" Чарльзу Ксав'єру", ніж фільм "Логан".

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Х'ю Джекман прийняв рішення піти з франшизи після участі в "Логані".

Стюарт, як і Джекман, брав участь у зйомках фільмів про людей Ікс протягом 17 років, з моменту виходу на екрани першої картини. Він з'являвся в ролі професора Ікс в шести стрічках франшизи.

Раніше Forbes назвав найбільш провальні фільми 2016 року. Перше місце в списку зайняв фільм "Макс Стіл". При бюджеті в 10 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті лише 4,4 мільйона, тобто творці змогли повернути всього 42% вкладених у створення картини коштів.