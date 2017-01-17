Топ Новини
<
>

"Крим – наша сім'я": у мережі з'явився презентаційний ролик "Євробачення"

17 січня в 14:35

В ролику представлені міста України та їхні основні риси.

Евровидение
Опубліковано презентаційний ролик "Євробачення 2017"
Eurovision.tv
У мережі з'явився промо-ролик пісенного конкурсу "Євробачення", який цього року пройде в Києві. Відео було опубліковано на сторінці конкурсу на Facebook.

В ролику представлені міста України та їхні основні риси. Зокрема, Чернівці названі "маленьким українським Парижем", Одеса пов'язана з посмішками, а Крим названий "нашою сім'єю". Крім того, в ролику також показано Дніпро, Харків, Івано-Франківськ та Вінниця.

Читайте також: "Свято наближається": дещо про перспективи Суспільного мовлення і Євробачення

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

Заявки на проведення"Євробачення-2017" подали шість українських міст – Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків і Херсон. У фінал конкурсу на право проведення пісенного конкурсу вийшли Київ, Дніпро і Одеса.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Україна Крим конкурс Євробачення
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.72
EUR 29.37
Останні новини