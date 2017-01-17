"Крим – наша сім'я": у мережі з'явився презентаційний ролик "Євробачення"

В ролику представлені міста України та їхні основні риси.

Опубліковано презентаційний ролик "Євробачення 2017" Eurovision.tv

У мережі з'явився промо-ролик пісенного конкурсу "Євробачення" , який цього року пройде в Києві. Відео було опубліковано на сторінці конкурсу на Facebook.

В ролику представлені міста України та їхні основні риси. Зокрема, Чернівці названі "маленьким українським Парижем", Одеса пов'язана з посмішками, а Крим названий "нашою сім'єю". Крім того, в ролику також показано Дніпро, Харків, Івано-Франківськ та Вінниця.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

Заявки на проведення"Євробачення-2017" подали шість українських міст – Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків і Херсон. У фінал конкурсу на право проведення пісенного конкурсу вийшли Київ, Дніпро і Одеса.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.