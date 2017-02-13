Команда організаторів "Євробачення" заявила про вихід з проекту

Причиною виходу став конфлікт з новим керівництвом конкурсу.

Команда організаторів "Євробачення" йде з проекту Василь Артюшенко, DT.UA

Частина працівників "Національної суспільної телерадіокомпанії України", яка працювала над організацією пісенного конкурсу "Євробачення 2017" в Києві, заявила про вихід з проекту. Текст заяви і фото сторінки з іменами тих, хто її підписав, на своїй сторінці на Facebook опублікував один з організаторів конкурсу Денис Блощинський.

У заяві йдеться про те, що команда, яка працювала над організацією конкурсу з червня 2016 року, залишає проект. Причиною такого рішення є конфлікт з новим фактичним керівником конкурсу. "У грудні після забезпечення нашої команди підтвердженням від ЄМС про те, що "Євробачення-2017" дійсно відбудеться в Києві, у нас забрали наші повноваження, призначивши нового фактичного керівника Конкурсу в Україні, якого наділили повним контролем всіх аспектів "Євробачення" в Україні. Це призначення та дії, які його супроводжували, зупинили на два місяці роботу над проектом, робота нашої команди була повністю заблокована", - йдеться в заяві.

Також вказується, що "за цей час, окрім презентації результатів роботи нашої команди, проведеної за період вересень-грудень 2016 року, нове керівництво Конкурсу не було проведено жодного реального дії для реалізації проекту в потрібні терміни".

Крім того, серед причин відходу команди організаторів називаються "відсутність прозорості при прийнятті рішень по ключових напрямках роботи, відсутність юридичних зобов'язань перед залученими до роботи над конкурсом фахівцями і зрив термінів проведення тендерів", які "заважають якісній і своєчасній підготовці до проведення конкурсу в Україні".

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році.Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

1 листопада Зураб Аласанія подав у відставку з посади генерального диретора НТКУ через "проблеми з бюджетом Євробачення і бюджетом майбутнього Громадського".