Книга Mein Kampf стала бестселером у Німеччині

За рік було продано 85 тисяч примірників книги Адольфа Гітлера.

Mein Kampf була продана тиражем 85 тисяч примірників delcampe.net

Книга "Гітлер. Mein Kampf. Критичне видання" стала бестселером у Німеччині. Таке положення речей здивувало представників Інституту сучасної історії в Мюнхені (Institut fur Zeitgeschichte, IfZ), який працював над нею, розповів виданню Tagesspiegel директор установи Андреас Віршинг.

Спочатку книга була випущена тиражем чотири тисячі примірників. "Зараз ми продали вже 85 тисяч книг. В кінці січня вийде шостий тираж (...) Ніхто не міг розраховувати на таке", — розповів Віршинг.



За його словами, після початкового ажіотажу в суспільстві розрослася професійна дискусія, текст почали вивчати і оцінювати з професійної точки зору. Директор IfZ також зазначив, що неоднозначно ставиться до пропозиції вивчати книгу в школах.

Віршинг також розповів про те, що на даний момент готується видання Mein Kampf французькою мовою, яке буде не дослівним перекладом, а дещо спрощеним варіантом книги.

Вперше за 70 років книга надійшла в продаж у Німеччині в січні минулого року. На думку IfZ, перевидання пропагандистської книги нацистського лідера допоможе розвіяти міфи та ідеологію, яку він придумав на початку минулого століття. Перший тираж був розкуплений протягом декількох годин.