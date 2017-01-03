Книга Mein Kampf стала бестселером у Німеччині

За рік було продано 85 тисяч примірників книги Адольфа Гітлера.
Спочатку книга була випущена тиражем чотири тисячі примірників. "Зараз ми продали вже 85 тисяч книг. В кінці січня вийде шостий тираж (...) Ніхто не міг розраховувати на таке", — розповів Віршинг.
За його словами, після початкового ажіотажу в суспільстві розрослася професійна дискусія, текст почали вивчати і оцінювати з професійної точки зору. Директор IfZ також зазначив, що неоднозначно ставиться до пропозиції вивчати книгу в школах.
Віршинг також розповів про те, що на даний момент готується видання Mein Kampf французькою мовою, яке буде не дослівним перекладом, а дещо спрощеним варіантом книги.
Вперше за 70 років книга надійшла в продаж у Німеччині в січні минулого року. На думку IfZ, перевидання пропагандистської книги нацистського лідера допоможе розвіяти міфи та ідеологію, яку він придумав на початку минулого століття. Перший тираж був розкуплений протягом декількох годин.Lenta.ru