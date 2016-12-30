Forbes назвав найбільш високооплачуваних зірок Європи

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У список увійшли музиканти і спортсмени.

За рік гурт One Direction заробив 110 мільйонів доларів

Американський журнал Forbes склав список найбільш високооплачуваних зірок Європи. Перше місце в списку, опублікованому на сайті видання , зайняв британський гурт One Direction, якому вдалося заробити 110 мільйонів доларів за рік.

На другій сходинці рейтингу розмістився Кріштіану Роналду з річним заробітком 88 мільйонів доларів, а замикає трійку лідерів Адель і її 80,5 мільйонів. У першу п'ятірку також потрапили тенісист Роджер Федерер (68 мільйонів) і британський рок-гурт The Rolling Stones (63 мільйони).

Крім того, у список увійшли британський музикант Пол Маккартні, сербський тенісист Новак Джокович, ірландський гурт U2 і британський шеф-кухар Гордон Рамзі.

Раніше Forbes опублікував список найбільш нерентабельних акторів Голлівуду, який вдруге поспіль очолив Джонні Депп.