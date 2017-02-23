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Фільм "Гіркі жнива" виходить в український прокат

23 лютого в 15:13

Прем'єра фільму відбулася 22 лютого.

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Фільм розповідає про події Голодомору в Україні

У четвер, 23 лютого, в український прокат виходить фільм "Гірка жнива", який став першою англомовною стрічкою про Голодомор 1932-1933 років в Україні.

Головні ролі в картині виконали зірка "Зоряних війн" і фільмів про "Супермена" Теренс Стам і молодий британський актор Макс Айронс. Крім того, у фільмі знялися також українські актори, зокрема, Остап Ступка та Олександр Печериця.

Сюжет фільму розповідає про історію кохання в розпал жорстоких подій в Україні.

Зйомки картини проходили в Україні та Англії.

Прем'єра фільму відбулася 22 лютого в Києві. Представити стрічку українському глядачеві приїхали продюсер Ян Ігнатович і виконавиця головної жіночої ролі Саманта Баркс.

Фільм буде показаний в 45 країнах світу.

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Раніше у центрі Вашингтона встановили пам'ятник жертвам Голодомору в Україні. Гроші на проектування виділив український уряд. Будівництво монументу стало можливим за рахунок коштів приватного фонду. До реалізації проекту зусилля доклали також посольство України в США і Національна служба парків американської столиці.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна фільм прокат
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