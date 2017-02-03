Донбас відвідають 40 українських діячів мистецтва

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Представники культури повинні розвіяти міфи про жителів Донбасу.

40 діячів мистецтва проведуть зустрічі з жителями Донбасу un.org

Близько 40 знаменитих діячів культури протягом двох місяців будуть відвідувати Донбас в рамках проекту фонду Libera Liberati.

"За два місяці в Донбасі побувають 40 діячів мистецтва з усієї України. Очікується, що Донбас відвідають українські діячі Сергій Грідін, Сашко Лірник, Іван Андрусяк, Володимир Вакуленко, Сергій Пантюк, режисери Юрій Місак, Юрій Ґудзик і багато інших", - повідомив "Укрінформ" керівник фонду Максим Потапчук.

За його словами, проект стартує із сьогоднішнього дня і проходитиме в шести містах: в Краматорську, Слов'янську та Дружківці Донецької області, а також Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному Луганської області.

За словами організаторів, проект повинен розвіяти міфи і стереотипи, які склалися у представників інших регіонів про Донбас. Формат спілкування припускає, що діячі кіно і літератури стануть "живими книгами". Під час тематичних зустрічей вони зможуть поспілкуватися з відвідувачами, прочитати їм уривки зі своїх творів та обмінятися думками на злободенні теми.

Перші зустрічі заплановані з 3 по 5 лютого у Краматорську, Слов'янську та Дружківці. Тут виступлять письменники Сергій Грідін і Олесь Чупа, композитор Борис Севастьянов, художниця Анна Гуцулка і літературний і громадський діяч Володимир Вакуленко-К.

"Ми розуміємо, що в Донецькій області необхідно привозити діячів культури, щоб працювати з дітьми і дорослими. Тут, у регіоні, утворилася нічим не заповнена культурна прірва, яку необхідно усунути", - заявив Потапчук.

На думку організаторів, проект сприятиме "лагідній українізації" Донбасу, приваблюючи жителів у загальноукраїнський культурний контекст шляхом безпосереднього спілкування і культурного сприйняття.

Як повідомлялося, екс-губернатор Луганщини, а нині заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив в інтерв'ю ZN.UA, що українська держава за два роки війни не виробила чіткої стратегії щодо Донбасу.