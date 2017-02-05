Black Sabbath дали свій останній концерт

Гурт існував протягом 49 років.

Гурт Black Sabbath дав свій останній концерт Википедия

Британський гурт Black Sabbath, який вважають засновниками музичного напряму Heavy Metal, сьогодні, 5 лютого, дав свій останній концерт, який відбувся в

Лідер групи Оззі Осборн подякував фанатам, які підтримували гурт протягом майже півстоліття, з моменту заснування в 1968 році.

The final song and final bow pic.twitter.com/r0OJimzfjJ — BlackSabbath (@BlackSabbath) 4 лютого 2017 р.

Десять альбомів групи входили у першу десятку UK Albums Chart. До 2000 року загальний тираж альбомів Black Sabbath наблизився до 70 мільйонів. У 2006 році музиканти заявили про розпад, проте в 2011 році знову зібралися разом. 3 вересня 2015 року група оголосила про старт прощального туру під назвою THE END, яке завершилося сьогодні вночі.