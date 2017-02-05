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Black Sabbath дали свій останній концерт

5 лютого в 15:21

Гурт існував протягом 49 років.

black sabbath
Гурт Black Sabbath дав свій останній концерт
Википедия
Британський гурт Black Sabbath, який вважають засновниками музичного напряму Heavy Metal, сьогодні, 5 лютого, дав свій останній концерт, який відбувся в Бірмінгемі.

Лідер групи Оззі Осборн подякував фанатам, які підтримували гурт протягом майже півстоліття, з моменту заснування в 1968 році.

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Десять альбомів групи входили у першу десятку UK Albums Chart. До 2000 року загальний тираж альбомів Black Sabbath наблизився до 70 мільйонів. У 2006 році музиканти заявили про розпад, проте в 2011 році знову зібралися разом. 3 вересня 2015 року група оголосила про старт прощального туру під назвою THE END, яке завершилося сьогодні вночі.

За матеріалами: DT.UA
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