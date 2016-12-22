183 роки з дня народження Марка Вовчка: Цікаві факти про відому українську письменницю

Письменниця була знайома з відомими літературними діячами і звинувачувалася у плагіаті.
- Справжнє ім'я Марко Вовчок – Марія Олександрівна Вілінська. На думку більшості літературознавців, псевдонім був складений на підставі ігри звуків при трансформації прізвища, яке письменниця взяла після першого заміжжя – Маркевич. На думку інших, псевдонім походить від назви подільського села Вовчок.
- З першим чоловіком вона познайомилася в салоні своєї тітки в Орлі, де Опанас Маркевич відбував заслання за участь у Кирило-Мефодіївському братстві.
- Письменниця була знайома з І. Тургенєвим, М. Некрасовим, Т. Шевченком, П. Кулішем, О. Герценом, Ж. Верном, Н. Костомаровим, Л. Товстим, Д. Менделєєвим.
- З 1859 по 1867 рік проживала за межами Російської імперії (Франція, Німеччина, Швейцарія, Італія).
- Другий чоловік письменниці, Михайло Лобач-Жученко, був на два роки старший, ніж її син від першого шлюбу.
- Письменниця знала близько 10 мов, серед яких французька, англійська, польська, чеська, німецька, українська, російська та інші.
- Писала твори російською і французькою мовами, друкувалася в паризькому "Журналі виховання і розваг".
- Судом з 19 літераторів була засуджена за плагіат при роботі над перекладом казок Андерсена, після чого переїхала жити в глушину Тверської губернії.
- Померла в серпні 1907 року в місті Нальчик, де в 1978 році їй був відкритий пам'ятник.
- Повість "Маруся" спочатку була написана українською мовою, але так ніколи і не була видана на ній. Сучасні версії повісті українською мовою є перекладом з російськомовного варіанту твору.