10 найкращих фільмів з новорічною атмосферою

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Кевін, який залишився один вдома на Різдво, та розповідь про пригоди абсолютно різних людей перед Новим роком допоможуть відчути дух свят.

Улюблені новорічні фільми допоможуть зарядитися позитивом на цілий рік

Наближається найказковіша пора року, коли кожен чекає виконання бажань і щиро вірить в чудеса. DT.UA зібрало найкращі новорічні та різдвяні фільми, які допоможуть повною мірою відчути наближення свята і отримати заряд позитивних емоцій на рік вперед.

"Один вдома"

Історія про Кевіна, якого батьки забули вдома і поїхали в різдвяну подорож, є незмінною супутницею різдвяних свят, починаючи з 1990 року, коли вперше вийшла на екрани. Крісу Коламбусу вдалося не тільки з гумором показати бій Кевіна з "мокрими бандитами", але і показати, наскільки важлива підтримка близьких.

"Подарунок на Різдво"

Історія про те, як вічно зайнятий на роботі батько у виконанні Арнольда Шварценеггера пообіцяв своєму синові в подарунок на Різдво особливу іграшку, але, як зазвичай, відклав все на останній момент. Кожен, хто намагався купити щось потрібне безпосередньо перед святами, розуміє, що виконати обіцянку йому буде непросто.

"Поки ти спав"

Історія про те, що в новорічні свята можуть виповниться всі найзаповітніші бажання, правда, не завжди так, як того хочеться. Люсі працює на станції метро і закохана в пасажира, який щоранку проходить повз неї. В один із передсвяткових днів вона рятує життя незнайомцю, але той опиняється в лікарні без свідомості. Родина помилково приймає її за наречену, і Люсі не хоче переконувати цих милих людей. Адже вона вже встигла прив'язатися до них, особливо до брата Пітера. І поки нічого не підозрюючи, "наречений" спить, його "наречена" вже не вірить в прекрасний сон.

"Інтуїція"

В один метушливий зимовий день, посередині нью-йоркської юрби Джонатан зустрів Сару. Дві незнайомих людини в охопленому передноворічною лихоманкою місті виявляють, що їх нездоланно тягне один до одного. І вони вирішують перевірити долю: він пише свій телефон на банкноті, вона — у книзі. Купюру розмінюють, а книгу здають букініста. Джонатан і Сара впевнені, що скоро побачаться знову. Але підступна доля розпорядилася по-своєму.

"Відпустка по обміну"

Айріс Симпкінс, автор популярної весільної колонки в лондонській "Daily Telegraph", живе в чарівному котеджі в англійській провінції. Вона закохана в чоловіка, який любить іншу. Далеко від неї в Південній Каліфорнії живе Аманда Вудс, власниця процвітаючого рекламного агентства, що займається створенням роликів для фільмів. Вона дізнається, що кохана людина їй зраджує. Вони знайомляться один з одним через інтернет і вирішують на свята помінятися будинками.

"Різдвяна історія"

Джим Керрі озвучив старого і злого Ебенезера Скруджа, який протягом однієї ночі переживає випробування глибокого очищення. Містер Скрудж — фінансист/грошовий міняла, який присвятив все своє життя накопиченню багатства. Він зневажає все, окрім грошей, включаючи дружбу, любов і різдвяні свята.

"Сім'янин"

Успішному бізнесменові Джеку доля підносить можливість усвідомити, що для нього важливіше: жити в розкішній квартирі з видом на мільярд доларів, розкочувати на останній моделі "Феррарі" і при цьому залишатися холостяком або працювати продавцем автопокришок у "Великого Еда", купувати одяг у супермаркеті і пересуватися по рідному передмістю на місткому і ще не дуже старому мінівені, але бути чоловіком і батьком.

"Ноель"

Різдво в Нью-Йорку — найчудовіша пора року. По всьому місту запалюються тисячі різдвяних ялинок, які створюють відчуття спокою і щастя. Проте для деяких людей цього мало, вони чекають чогось неймовірного, казкового, щоб відволіктися від повсякденних проблем і турбот.

"Реальна любов"

Історії кількох людей, які, здавалося б, ніяк не пов'язані один з одним, але кожен з яких шукає або намагається утримати справжнє кохання. Романтична атмосфера фільму поєднується з неповторним духом Різдва.

"Старий Новий рік"

Події у фільмі розгортаються 31 грудня, коли кожен з героїв картини готується до свята. Передноворічна метушня переплете життя кількох героїв: літньої людини, що вмирає у лікарні, секретарки, що вирішила здійснити дані собі обіцянки, продюсера знаменитого новорічного шоу на Таймс Сквер, людини, яка взагалі ненавидить це свято.