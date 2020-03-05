Віртуальна реальність, ігри та роботи

Щороку наприкінці зими в Дубаї проходить одна з найбільших у світі освітніх виставок — GESS Dubai Education Exhibition and Conference. Цьогоріч учасники з 68 країн представили понад 550 унікальних навчальних рішень: від основ 3D-моделювання за допомогою віртуальної реальності до кількадесят моделей стільців для класної кімнати, на яких можна посидіти і обрати найзручніший.

Тож яка вона — освіта майбутнього? Давайте розберемося з головними тенденціями GESS-2020.

Тренд №1 Навчання у формі гри

Гейміфікація, тобто метод використання ігрових практик у неігрових контекстах, з'явилася ще на початку 2000-них, але у сферу освіти почала проникати відносно нещодавно. Вона вирішує одну важливу проблему — навчання перестає бути нудним. Натомість з'являється зацікавленість у процесі та драйв. За таких умов інформація починає засвоюватися краще.

Наприклад, британська компанія Mighty Writer розробила методику розвитку мови для дошкільнят.

Усе що потрібно — килимок з липучою поверхнею, який можна повісити на стіну або покласти на підлогу. У комплект також входить багато наліпок із вставними словами, пунктуацією та знаками на позначення різних частин мови (іменників, дієслів, тощо). Дитина клеїть наліпки на килимок, на ходу придумуючи речення і розгортаючи цілу історію.

Garvestone Primary School

Ця на перший погляд проста методика отримала британську премію Educational resource award 2018 — своєрідний "Оскар" у сфері освіти. Доведено, що навчання з Mighty Writer покращує структуру мовлення дитини на 78%. Тому її вже запровадило 820 шкіл у 39 країнах світу.

До речі, хорошими ігровими продуктами міг похизуватися і український стенд компанії ENSOF. Зокрема наборами для тестування та роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Розробки українських методистів дозволяють повністю обладнати інклюзивно-ресурсні центри. Це викликало чималий інтерес у відвідувачів, оскільки закордонні аналоги пропонують швидше точкові рішення, а не комплексні, як у українського виробника.

Тренд №2 Навчання для майбутнього

Шкільна освіта в Україні, на жаль, досі працює на запам'ятовування. Але що саме має запам'ятати дитина після заняття? Просто формулу, написану на дошці? Сучасна школа має формувати навики, які людина використовуватиме в майбутньому, наприклад критичне мислення, комунікацію, логіку та уяву. Ба більше, дітей потрібно підготувати до світу, в якому вони житимуть.

Наприклад, компанія із ОАЕ Madar farms пропонує на уроках біології вирощувати рослини, не виходячи з класної кімнати. Таке собі садівництво в умовах обмеженого простору, на вертикальних поверхнях. Ідея полягає в тому, що це не тільки познайомить дітей з основами ботаніки, а й пояснить тему екологічних проблем, виробництва їжі та поводження з водою і відходами у ХХІ столітті.

Madar farms

Інший приклад — компанія Flat Stan, яка пропонує матеріали для тренування дітей правильної поведінки у надзвичайних ситуаціях та надання першої медичної допомоги. Курс розроблено для дітей різного віку, починаючи з учнів початкової школи.

Тренд №3 Рόботи, рόботи і ще раз рόботи

Цьогоріч на виставці спостерігалося буквально засилля усілякої робототехніки. Наприклад, корейська компанія Woosun пропонувала набори, які дозволяють учням зібрати і запрограмувати власну конвеєрну лінію або навіть маленьку вітрову електростанцію.

Інша компанія, Unique World Robotics, представила роботів зі штучним інтелектом, індустріальних роботів та один цікавий прототипи для навчання — модель Inker Alton. Цей робот має прозорий корпус, щоб учні могли бачити, як все влаштовано у нього всередині.

Unique World Robotics

Як бачимо, життя роботизується, тому варто вчити дітей технологій ще змалечку.

Та головний тренд сучасної освіти полягає у тому, що зубріння пішло в минуле. Тепер важливо не лише те, яку інформацію ми даємо дітям, а й те, як ми це робимо. Технології стрімко розвиваються, і освіта не може ігнорувати цей факт.

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