Карантин карантином, а залишки грошей несіть нам

Карантин і відсутність доходів у користувачів операторів не бентежать, адже їм потрібні гроші для будівництва мереж. Як не бентежать їх і стабільність гривні, і падіння цін на енергоносії, й навіть чудові результати власної бізнес-діяльності.

Компанія "ВФ Україна" прямо 1 травня, котре, як відомо, дотепер є святковим днем, випустила прес-реліз із мальовничим заголовком: "Vodafone залишить без змін соціальні тарифи". Подумалося: це подарунок працівникам, пенсіонерам і студентам, які перебувають на карантині. Але насправді виявилося, що власне збереженню "соціальних тарифів" присвячено лише один абзац. А далі під парадною вивіскою ховається інформація про підвищення решти тарифів:

"Починаючи з 15 травня й до кінця місяця компанія перегляне умови в ряді інших тарифів передоплаченого зв'язку. Зміни викликані сукупністю кількох факторів:

З моменту запуску тарифів зросло споживання та збільшилося навантаження на мережу, відповідно, зростають витрати на підтримку інфраструктури та розширення місткості як у великих містах, так і в невеликих населених пунктах.

Триває активне будівництво нової інфраструктури, щоб забезпечити покриття швидкісного Інтернету там, де його раніше не було. На сьогодні якнайшвидше забезпечення в Україні повсюдного доступу до Інтернету та цифрових сервісів — один із пріоритетів компанії.

Практично відсутні доходи від роумінгу, які раніше становили істотну частину інвестицій у мережу".

Так, ніхто не сперечається, що мережу треба будувати, більш того, у найближчий рік треба будувати там, де це невигідно, — у віддалених районах сільської місцевості та на шляхах. Але зовсім нещодавно керівники компанії під час своєї першої онлайн-конференції похвалилися результатами 2019 року, який з усіх боків оцінювався як позитивний. Дохід компанії 2019 року збільшився порівняно з 2018-м на 25% і становив 15,9 млрд грн. Показник OIBDA підвищився на 21% у річному обчисленні та досягнув 8,3 млрд грн. Чистий прибуток 2019 року збільшився на 45% і становив 2,5 млрд грн. Як зазначили в компанії, основною причиною зростання доходів Vodafone стало збільшення числа користувачів data-тарифів і підвищення споживання послуг передачі даних. У середньому за результатами року дата-клієнт Vodafone використовував 4,2 ГБ трафіку на місяць. У результаті дата-доходи компанії збільшилися на 52%. Зростання споживання стало можливим завдяки активному розширенню покриття мереж швидкісного Інтернету. Сьогодні 4G мережа Vodafone доступна 71% українців, 86% населення може користуватися 3G покриттям.

"Висока ефективність компанії та стабільність бізнесу дали можливість нам зростати вдвічі швидше, ніж ринок, а також на початку 2020 року здійснити успішний випуск єврооблігацій на зовнішньому фондовому ринку", — заявила генеральний директор Vodafone Україна Ольга Устинова.

Тобто ситуація в компанії має вигляд цілком благополучною, і це попри те, що тарифи Vodafone (як вони вважають) є одними з найдоступніших на ринку, про що свідчить найнижчий на ринку показник ARPU — 62,6 грн.

І ось тепер у компанії заявляють, що не переглядали тарифів ні наприкінці минулого року, ні на початку поточного, тому змушені їх актуалізувати. У середньому вартість тарифів зміниться на 20%. Але чи є в цьому раптова необхідність? Гривня залишається практично стабільною, а бензин і газ зовсім упали в ціні. Але ж телеком-компанії завжди загострюють увагу на тому, що їм потрібно закуповувати імпортну техніку, й тому ціни зростають через валютні коливання.

І ще: від часу сплати багатомільярдних сум за частоти для 4G уже минуло понад два роки. Цього ж року за ліцензії в діапазонах 800–900 МГц оператори заплатили "по-божеськи" — лише кілька сотень мільйонів. Що на тлі їхніх доходів — узагалі мізер.

"Київстар" і lifecell суттєво підняли тарифи ще на початку минулого року, а 2019-го продовжували їх оптимізувати у бік підвищення, отже, тепер мінімальний пакет передоплаченого зв'язку (для Києва) в "Київстару" стартує від 125 грн за чотири тижні, але в lifecell залишаються різноманітнішими тарифні плани. Очевидно, що вони зроблять кроки у відповідь й цього разу.

Адже мобільні оператори викручують руки своїм абонентам як хочуть, щоб звітувати перед акціонерами про чергове підвищення доходів. І попри те, що основних гравців на ринку троє (є ще "ТриМоб" від "Укртелекому" і "Інтертелеком", але їхня частка незначна), вони фактично монополізували ринок. І це за умов, коли мобільний зв'язок став нагальною потребою для всього населення.

Бо якщо ти зараз не користуєшся мобільним телефоном, тебе просто не існує. Спробуй від нього відмовитися за такої ситуації. Адже за фіксований телефон, Інтернет або телебачення можна й не платити, тому що все це вже об'єднане в смартфоні. А ще ним можна розплачуватися в магазинах у разі наявності NFC, отримувати підтвердження здійснення банківських та інших операцій, оплачувати комуналку тощо. Та й зрештою держава нам обіцяє "цілком запхнути себе в смартфон". Чому б їй не поцікавитися, скільки це насправді коштує, і хто це "безплатно" регулярно оплачує?