Журналістський квест

Проведення квесту з елементами спортивного орієнтування відбулося напередодні професійного свята Дня журналіста і йому ж присвячене.

Серед ініціаторів заходу — Запорізька обласна організація Національної спілки журналістів України.

Основні події відбувалися на острові Хортиця, на території навчально-виховного комплексу військово-спортивного профілю "Запорізька Січ". У заході брали участь сім команд ТБ- і друкованих мас-медіа. У кожній було по п'ять учасників, плюс один — у резерві.

Команди-учасниці змагалися у проходженні дев'яти етапів квесту "Безпечна прогулянка": рятувальні роботи в зоні техногенної аварії; влучний ствольник (влучення в м'яч із пожежного рукава); медичний (непрямий масаж серця та медичні тести); метеорологічний (практичні й теоретичні тести); психологічний; переправа і порятунок потопаючого; долання перепони по колоді; металошукач; скеледром; "маятник".

До кожного етапу змагань журналістів готував інструктор, як правило — вихованець навчально-виховного комплексу "Запорізька Січ". А судді, якими були представники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, фіксували час проходження кожного етапу "Безпечної прогулянки". Визначення команд-переможниць проводилося за загальним часом проходження дистанції всіх етапів квесту з урахуванням балів, отриманих на теоретичних завданнях.

Команди, що посіли три призових місця за сумарним результатом проходження квесту, отримали кубки. Але переможених не було. Учасники решти команд були відзначені за результатами окремих етапів у командному заліку та нагороджувалися медалями за найкращі показники на дистанції в індивідуальному порядку.

Після змагань їх організатори подарували журналістам день культурної програми на козацькому острові Хортиця. Найцікавішим, по суті — окрасою культурної програми, нам здався виступ кінного театру "Запорозькі козаки", які реально перенесли трудівників пера в атмосферу часів запорозького козацтва, подарувавши їм незабутні емоції та море позитиву. Щасливчики навіть змогли пройти обряд посвяти в козаки. А всі бажаючі мали нагоду осідлати коня, оцінити свою влучність у стрільбі з лука, власноруч викарбувати монету на пам'ять про запорізький квест…