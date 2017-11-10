Журналістика чи комунікативістика?

Під гаслом так званого реформування галузі знань кафедра журналістики та нових медій Інституту журналістики Київського університету ім. Б.Грінченка, кафедра міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.Шевченка та громадська організація "Національна академія комунікативістики" на круглому столі "Впровадження в Україні освітньої галузі "Комунікативістика" задекларували перейменувати галузь знань "06 Журналістика" на "06 Комунікативістика".

Розповсюдили розгорнуту Пояснювальну записку, в якій засобами маніпуляції "переконують", що, мовляв, галузь знань "06 Журналістика" не здатна охопити широкий спектр різних форм та видів суспільних відносин, предметом яких є комунікативна взаємодія між суб'єктами. Підготовлено також проект постанови Кабміну, в якій запропоновано викласти позицію "06 Журналістика" в такій редакції — "06 Комунікативістика, 061 Комунікації і журналістика".

Якщо цей проект як постанову підпише прем'єр-міністр України В.Гройсман, то журналістику відкинуть на задвірки, перекреслять сутність її як провідного соціального інституту, метою якого є забезпечення правдивого, всебічного та об'єктивного інформування суспільства про соціальну дійсність на засадах україноцентризму, формування в людей державницького мислення як мислення національно-гуманного, демократичного, правового, громадянського, відповідального за особисту долю, долю родини, долю України. Журналістика як суспільне, політичне, культурне явище є дуже важливим засобом для підтримки оптимального функціонування інших соціальних інститутів і українського суспільства загалом. За своїми природними властивостями журналістика здатна забезпечити всі потреби комунікативістики.

Перетворення галузі знань "06 Журналістика" на галузь знань "06 Комунікативістика" зводить нанівець функції журналістики, до яких належать інформування, вираження і формування громадської думки, просвітницька пропаганда, виховна, естетична, розважальна, інтегруюча, агітаційно-організаторська тощо. Свідомо чи підсвідомо так звані реформатори хочуть звести українську національну журналістику лише до статусу спілкування, комунікування. За комуністичного режиму постійно нав'язували тезу, що мова — це засіб спілкування, комунікування, перекреслюючи не менш важливі функції: ідентифікаційну, експресивну, гносеологічну, мислетворчу, естетичну, культуроносну, номінативну тощо. Комуністичні ідеологи-маніпулятори боялися, щоб українці глибоко розуміли, що українська мова — це дім буття, духовна, світоглядна, націєтворча категорія. Під гаслом "какая разница, на каком языке говорить" цілеспрямовано зросійщували українців, національні меншини.

Нинішні маніпулятори хочуть звести українську національну журналістику лише до засобу звичайного комунікування. Наголошую: не треба спекулювати на тому, що у світовій практиці найбільш поширеним напрямом освіти у сфері медіа та комунікацій є напрям Communications and Media Study, або ж Communications Study, що українською перекладають як "Комунікативістика". Невже ініціатори перетворення "06 Журналістики" на "06 Комунікативістика" не знають, що триває жорстока російсько-українська війна, що інформаційно-психологічна агресія Російської Федерації проти України набирає найпідступніших форм і методів, що гібридна війна Росії охопила також усю Європу? У таких неймовірно важких умовах боротьби за соборну українську державу українську національну журналістику треба всіляко зміцнювати, поглиблювати, розширювати, готувати в навчальних закладах національно свідомих журналістів, а не скочуватися до космополітичного комунікування, маніпулятивного реформування галузі знань "06 Журналістика". Чи знають про цю справжню приховану форму ліквідації журналістикознавчого навчального процесу, знищення української національної журналістики президент України, голова Верховної Ради України, прем'єр-міністр України, міністр освіти і науки України, видатні вчені, педагоги Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т.Шевченка, факультету систем і засобів масової комунікації Дніпровського національного університету ім. О.Гончара, Інституту журналістики та масової комунікації Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), факультету журналістики Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка Степана Дем'янчука (м. Рівне), факультету журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету ім. І.Мечникова, кафедри журналістики Харківського національного університету ім. Каразіна, кафедри журналістики Національного університету "Острозька академія", кафедри журналістики та філології Сумського державного університету, викладачі інших навчальних закладів, національно свідомі журналісти, громадськість України?!

Рятуймо галузь знань "06 Журналістика"!