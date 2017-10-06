Жовтень: "Покровонько, накрий мою головоньку, хоч ганчіркою, аби не зостатися дівкою"

"Найбільша біда в тому, що ви намагаєтеся своєму майбутньому скласти ціну. Ціну може мати лише здійснена робота, а майбутнє життя — безцінне, бо воно у Бога".

Так говорив вуйко Дезьо

Подаруйте себе, свої думки, свій час батькам, дітям, коханим і друзям – і вам відкриється вічність. Вічність — нездоланна. А криза — минуща.

Пізно ввечері дружина прийшла з ресторану. У них на роботі відзначали свято: чоловіки вітали жінок і дівчат з Покровою, а вони чоловіків — з Днем захисника України. Поки дружина щось весело розповідала про своїх колежанок і керівників, я зосередився на подарункові, який вона принесла. Це були парфуми. Їх дружина відразу взялася випробувати. Точніше, мою увагу захопив маленький гарний футлярчик, в якому вони були поміщені. Він був лакований, блискучий у вигляді сумочки на двох шнурочках, завитих у канатики. Я подумав, якби в мій час залицянь у мене була така коробочка, то я міг би свою долю поєднати із зовсім іншими дівчатами. І навіть байдуже, що не мав би чогось пристойного туди покласти. У таких речей – своя ворожба.

Коли я надивився на сумочку з усіх боків, у мене виникло природне бажання дізнатися, скільки ж вона коштує і чи вистачило б мені на той час грошей її купити. На споді на наклейці був зазначений виробник, штрих-код, ще щось, але ціни не було. Та поки я ще дочитував кінцеве застереження, як відчув, що з останнім словом до мене приходить усвідомлення величезного відкриття. На наклейці на коробочці було написано: "Термін придатності необмежений". Ось воно, те вічне, що шукали філософи всіх епох, ось воно, те нетлінне, що перемагає час, — Подарунок!

Речі, коли вони переходять у простір добра і любові, стають безсмертними!

Ця маленька коробочка, що її я тримав у руках, закинула мої спогади у далеке минуле мого дитинства — і це був певний окремий бонус подарунку.

Щоосені у нас у дворі з'являвся курінь. Його будував з нами дядя Боря.

Курінь — це захоплення всієї дітвори, спільна праця і вечірні страшилки в ньому перед поверненням додому.

Тепер я розумію, що так дядя Боря дарував нам мудрість свята Суккот. Але розуміння її прийшло до нас потім, з роками життя.

"У царя Шломо було все, про що могла мріяти людина. І всьому цьому — незліченним статкам, абсолютній владі, великій мудрості – він назвав ціну: часникове лушпиння, щем духу, солома на вітрі".

Я згадую, як ми лежали в курені і дивилися на світло, що пробивалося крізь щілини серед прутиків і гілок. Як розглядали танок порошин у променях сонця.

Тепер я знаю, як читати послання тих днів: "Над головою не дах, а небо".

Це все жовтень, його ворожба: Курені, Покрова, перші сніги…