Близько 60% українок регулярно страждають від фізичного насильства, піддаючись небезпеці не тільки в нічний час на вулиці, а й у власних будинках.

Такі дані доповіді ПРООН "Безпека та правосуддя в Україні". Домашнє насильство — злочин особливої категорії, що потребує специфічних підходів, оскільки у 85% випадків відбувається між інтимними партнерами, які мають емоційний зв'язок.

"Він подарував мені квіти... тому що вчора в нас була сварка, він штовхнув мене, і я вдарилася головою об стіну. Але він не хотів, тому перепросив і подарував мені квіти...

…Він подарував мені сьогодні квіти, тому що вчора в нас була сварка, і він побив мене. Але це були емоції. Так, друзі й родичі кажуть, щоб я пішла від нього. Але куди я піду? У нас — діти, і мені з ними ніде жити...

…Діти принесли мені квіти. І поклали їх на мою могилу..."

Із цього відеоролика, за словами старшого інспектора з особливих доручень департаменту патрульної поліції Андрія Ткачова, починається навчання новачків на одному з перших курсів для поліцейських із протидії насильству в сім'ї: "Щоб вони розуміли: якщо не боротися з домашнім насильством, воно буде зростати і множитися".

Домашнє насильство — не унікальна українська проблема. Вона існує в усіх соціальних групах, незалежно від рівня доходів, освіти та становища в суспільстві. Однак в Україні виявляється лише незначна частина випадків домашнього насильства — через низьку поінформованість населення, недовіру до правоохоронних органів та відсутність ефективних законодавчих інструментів протидії цьому явищу.

Щоб виправити ситуацію, що загострюється війною, і створити ефективну систему виявлення, реагування та протидії, МВС ініціювало пілотний проект "Поліцейська мережа протидії домашньому насильству" — ПОЛІНА. З 12 червня 2017 р. вона працює в Дарницькому р-ні Києва, Малиновському р-ні Одеси та в Сєверодонецьку.

Три таких різних регіони, за словами заступника міністра внутрішніх справ України з питань європейської інтеграції Анастасії Дєєвої, були вибрані, "щоб подивитися, як люди, соцслужби та місцева влада сприймуть проект, краще побачити помилки, зрозуміти, як їх виправити і як масштабуватися".

До кінця року проект планують поширити на Новокадацький р-н Дніпра, Суворовський р-н Одеси та Лівобережний р-н Маріуполя. У першому кварталі 2018-го проект ПОЛІНА має запрацювати в Києві, Львові та Хмельницькому, а під кінець року, можливо, покриє 90% території України.

У мобільні групи ПОЛІНИ входять представники різних підрозділів поліції: інспектори ювенальної превенції, дільничні офіцери, слідчі підрозділи.

"Кожен випадок домашнього насильства індивідуальний і має якусь причину, — каже Андрій Ткачов. — Коли ми тільки реагуємо, то націлені лише на верхівку айсберга. Тому співробітників, які входять до групи ПОЛІНА, ми навчаємо шукати причину".

Мобільні групи працюють за принципом закритого циклу. Поліція — один із компонентів, який взаємодіє з усіма причетними структурами та організаціями: гаряча лінія "Ла Страда" (телефон 386), служба "102" і соціальні служби. Вони допомагають розібратися, як діяти правильно в умовах недосконалості інфраструктури (якщо немає можливості розмістити жертву в притулку або в соціальній квартирі й надати більш тривалу психологічну реабілітацію та допомогу) і законодавства (парламент досі не прийняв закон про протидію домашньому насильству й закон, який дозволив би ратифікувати Стамбульську конвенцію).

За більш ніж чотири місяці роботи ПОЛІНИ в територіальні підрозділи поліції, де працює пілот, надійшло 1451 звернення з приводу насильства в сім'ї. Було Зроблено 1411 виїздів мобільних груп, у 91 з яких брали участь працівники соцслужб. За результатами роботи було складено 419 адмінпротоколів, винесено 186 офіційних попереджень, проведено 363 профбесід, прийнято 480 заяв від потерпілих, а також порушено 22 кримінальних провадження проти кривдників.

"Прогрес ПОЛІНИ — у заразливості позитивних прикладів, — вважає Анастасія Дєєва. — Коли люди, подолавши свої страхи, звернулися по допомогу й отримали її".

Однак не все залежить тільки від поліцейських. "Мене часто вражає реакція суспільства, — відзначає керівник ювенальної поліції Нацполіції України Лариса Зуб. — Коли ніхто не бачить і не чує, як у сусідній квартирі знущаються з дитини, а вихователь у дитсадку або класний керівник у школі воліють не помічати очевидних слідів побоїв. Протидія домашньому насильству — комплексна робота. Ми маємо реагувати всі гуртом — не тільки поліцейський, соцпрацівник або лікар. Кожен із нас не повинен залишатися байдужим до таких ситуацій".

За статистикою, 83% потерпілих від домашнього насильства — жінки, 11% — чоловіки і 6% — діти. 99% тих, хто став жертвою домашнього насильства в дитинстві, повторюють таку саму модель у своєму дорослому житті.