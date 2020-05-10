Стратегічна порожнеча

Всесвітній карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу, на впровадженні якого в жодній країні світу ніхто не наполягав, став одним із потужних інструментів соціально-економічних трансформацій. Безглуздо заперечувати небезпеку, яку несе все ще недостатньо вивчений SARS-CoV-2, але нерозумно й нехтувати можливістю об'єктивно проаналізувати причини і наслідки того хаосу, в який він повергнув людство.

Сучасному поколінню, яке без проблем складає кубик Рубіка, важко пояснити, що таке "п'ятнашки". Тим часом у цій грі — свідомо чи випадково — було втілено одну з найбільших ідей китайської філософії про нескінченні перетворення порожнечі — глибинну основу всього, як писав Лао-цзи. Але не поспішайте розуміти Старого Вчителя буквально. Порожнеча, про яку він говорив, важлива не сама собою, а як місце, де відбуваються зміни.

Відсутність точної й зрозумілої інформації про те, що відбувається у світі, зокрема у зв'язку з коронавірусом, створює навіть не порожнечу, а вакуум, який швидко заповнюється — де пропагандою, де брехнею, а де й конспірологією. На основі даних і прогнозів сумнівної достовірності приймаються рішення, політична й економічна вартість яких досить висока. Карантин відкриває широкі можливості для неспішного аналізу наявної інформації, а бажання швидше з нього вийти створює мотивацію для пошуку відповідей на запитання, які так і зависли в повітрі без відповідей. Звернімося ж до першоджерела, на яке посилаються уряди всього світу, — до даних ВООЗ.

Згідно з офіційними даними ВООЗ, 2016 року у світі померло 56,9 мільйона людей, тобто вмирало в середньому приблизно по 156 тисяч на день. Для порівняння: нинішнього року за весь час пандемії станом на 6 травня COVID-19 спричинив смерті 264 тисяч людей, і це при тому що про якість статистики, яку маємо, слід говорити окремо. Інфекції нижніх дихальних шляхів і чотири роки тому без ніякого коронавірусу залишалися найбільш смертоносною інфекційною хворобою, від якої 2016 року у світі померли три мільйони людей. Цікаво, що прес-реліз ВООЗ про причини смертності у світі за 2016 рік датований 24 травня 2018 року, що свідчить про скрупульозність аналізу даних (свіжіших даних на сайті ВООЗ виявити не вдалося). Якщо дотримуватися цієї логіки, про смертність у 2020-му ми дізнаємося приблизно на 2022 рік, і хочеться вірити, що ці дані теж будуть точними та об'єктивними.

Далі, на сайті ВООЗ є вже добре відомі нам рекомендації населенню щодо боротьби з вірусом, тобто — мити руки, не чхати й не кашляти на оточення і сидіти вдома, якщо занедужав. Поширення SARS-CoV-2 характеризується так: "Цей спалах продовжує залишатися надзвичайною ситуацією у сфері громадської охорони здоров'я, що має міжнародне значення (НСЗМЗ)". Слово "пандемія" прозвучало 11 березня в заяві голови ВООЗ тільки тому, що 2010 року було прийнято рішення називати пандемією все, що виходить за межі однієї країни, і тепер дуже обережно використовується в документах ВООЗ. Причина цього в тому, що безліч авторитетних фахівців у світі розкритикували ВООЗ за використання слова, яке викликає паніку і стрес, тоді як немає чітко визначених критеріїв, що, як та чому називати. Взагалі, уважного читача матеріалів ВООЗ дивує спокій стосовно теми COVID-19, яка є лише однією з турбот головної міжнародної організації у сфері охорони здоров'я, поряд з іншими проблемами. Наприклад, починаючи з лютого, ВООЗ випустила шість прес-релізів у зв'язку зі спалахом Еболи в Демократичній Республіці Конго. Ви щось про це чули?

У розміщених на офіційному сайті рекомендаціях ВООЗ не знайдете вимог щодо ізоляції населення, обмеження роботи транспорту та міжнародних перевезень. Наприкінці лютого були озвучені другі й останні рекомендації з цього приводу. Ось цитата: "ВООЗ, як і раніше, не рекомендує впроваджувати стосовно країн, які зіштовхуються зі спалахами COVID-19, будь-які обмеження на поїздки або торгівлю. На підставі наявних фактичних даних можна зробити загальний висновок про те, що впровадження обмежень на переміщення людей і товарів у періоди надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я найчастіше не є ефективним заходом і може відволікати ресурси від інших заходів. Понад те, обмеження можуть призводити до збоїв у доставці необхідної допомоги та наданні технічної підтримки, порушувати діяльність суб'єктів господарювання і мати негативні соціально-економічні наслідки для країн, яких вони торкнулися. Водночас за деяких обставин заходи з обмеження пересування людей можуть тимчасово чинити корисний ефект". В остаточному підсумку, ВООЗ покладає відповідальність за впровадження будь-яких обмежувальних заходів на національному рівні на уряди відповідних країн. Безумовно, обмеження фізичних контактів між людьми (до 1 м) визнане корисним для стримування поширення коронавірусу, але ціна, яку за це платить економіка окремих держав і всього світу, до ВООЗ жодного стосунку не має.

Слід визнати, що впровадження надзвичайно жорстоких обмежень на рухливість населення, зупинка не тільки транспортного сполучення, а й усієї світової економіки пов'язані з відсутністю досвіду, а в низі випадків — зі сліпим копіюванням заходів, яких вжила КНР, звідки й почалося поширення коронавірусу. Пандемія "іспанки" сталася сто років тому й навряд чи може слугувати прикладом для сучасної НСЗМЗ. Сьогодні наука оснащена набагато потужніше, у тому числі математичними моделями та сценаріями, які демонструють нам не то плоску криву, не то факт, що нормальний розподіл Гауса все ще працює. В основі цих моделей використовуються дані про поточний стан справ і прогнозуються різні сценарії розвитку ситуації. Та ось в одній з недавніх публікацій газети The Hill із приводу того, що у США спостерігається рекордна смертність і при цьому багато штатів уже "відкриваються", читаємо: "Центр з контролю над захворюваннями США (той самий знаменитий CDC) не має точних даних щодо захворюваності, госпіталізацій та смертності у зв'язку з COVID-19". У коментарях ЗМІ представники Центру також повідомили, що більш точні дані про смертність у США від цієї хвороби вони навряд чи зможуть мати раніше грудня 2021 року. Ну й не слід скидати з рахунків наполегливі розмови про різницю страхових виплат лікарням, залежно від того, який діагноз був поставлений кожному померлому пацієнту.

Стратегічна порожнеча замість правдивої та точної інформації — світова проблема. Кожен університет висуває власну версію, і одна з останніх (яку висунули британські вчені) каже, що насправді все почалося чи не 6 жовтня минулого року, вірус активно мутує, стаючи не то більш, не то менш заразним. Ну, а після появи інформації з Франції, що перший випадок там стався ще 27 грудня, ВООЗ звернулася з закликом до всіх країн ретельно перевірити всі "ранні" підозрілі випадки атипової пневмонії. Коли так, тоді які вихідні дані й моделі використовуються для численних прогнозів?

У контексті "пандемії" одним із ключових питань залишаються збитки, завдані світовій економіці жорсткими заходами національних урядів. Прогнози від провідних економістів світу дуже песимістичні. Так, на думку Нуріеля Рубіні — одного зі світових авторитетів у питанні глобальних фінансів, світова економіка занурюється в десятилітню рецесію, яка буде гіршою від Великої депресії 30-х років минулого століття. У зв'язку з цим США, ЄС, Японія, інші держави вжили досить рішучих кроків на порятунок економіки. Зокрема, центральні банки "великої сімки" придбали цінних паперів на суму 1,4 трлн дол. тільки в березні, вп'ятеро перевищивши рекорд 2009 року. І це лише початок. За прогнозом Morgan Stanley, обсяг залучених фінансових інструментів сягне 6,8 трлн дол. уже на осінь. З них узяв приклад Центральний європейський банк, банки Австралії та Нової Зеландії. У квітні банки Федеральної резервної системи скуповували акції компаній, котрі потребували підтримки, в середньому на суму 41 млрд дол. на день і запропонували скуповувати держборг (казначейські та іпотечні облігації, які випускаються держагентствами США), фактично, в необмеженій кількості. Вони також впровадили програми підтримки ринку фондування — фондів грошового ринку та корпоративних векселів. На думку фахівців, серйозні інтервенції на фінансових ринках із боку "регуляторів" мають на меті не тільки підтримку урядів, а й певним чином компенсацію відпливу приватних інвесторів, які (як недавно Воррен Баффет) вирішили за краще продати акції ризикованих компаній, ніж шукати шляхи реструктуризації боргів при збереженні інвестицій. Питання, що станеться з фондовим ринком надалі та як відбудеться перерозподіл активів і, в остаточному підсумку, корпоративної власності, залишається відкритим.

У нинішньої НСЗМЗ є й ще один бік. Дослідження, яке фінансував Федеральний резервний банк Нью-Йорка (!), виявило незаперечний зв'язок між пандемією "іспанки" 1918 року та зростанням впливу нацистів у Німеччині. Публікація в The Independent прямо проводить паралель між подіями столітньої давності (коли симпатії виборців у німецьких містах, які найбільше постраждали від "іспанського грипу", однозначно змістилися на користь правих екстремістів, особливо з числа членів націонал-соціалістичної партії) і нинішньою ситуацією з пандемією коронавірусу. Про це писали й інші видання: гігантські економічні втрати, часто необґрунтовані та непоясненні, з погляду суспільної користі, цілком здатні призвести до політичних наслідків для національних урядів, зростання агресії та конфліктів на міжнародному рівні. Пан Рубіні навіть припустив імовірність виникнення військових сутичок як засобу вирішення глобальних економічних суперечностей. Він відомий песиміст, але, на жаль, у цьому з ним варто погодитися. Розуміючи це, у світі дедалі активніше говорять про необхідність "відкриття" економік, навіть попри грізні попередження песимістів про нові можливі жертви та нові смертоносні хвилі SARS-CoV-2.

Схоже, людство віддасть перевагу поганому миру, а не добрій війні.