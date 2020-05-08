Підозра, що може підірвати Україну?

Майже місяць тому DT.UA опублікувало всебічний аналіз справи Сергія Стерненка з метою розкрити суспільству обставини і суть драматичних подій, що сталися вночі 25 травня 2018 року.

У результаті, як заволали противники Стерненка, так і піджали губи його прибічники. Ось що буває, коли займаєшся об'єктивною журналістикою в демократичній країні. Але ми продовжуємо.

На жаль, три дні тому інформаційний простір підірвало повідомлення, що для Сергія Стерненка готується підозра в навмисному вбивстві.

Юридичний і цивільний захист Стерненка відкрили другий фронт. Ультрас по всій країні заявляють про підтримку Сергія.

Очікувано й напряму включились ефіри та відеоблоги викривачів Стерненка, які спираються на свої "п'ять доказів" для всеїдних споживачів інформаційного попкорну, що відмовляються вмикати мізки.

Сьогоднішній день загострив ситуацію ще більше. Колишній "азовець" Назарій Кравченко заявив, що його разом із Андрієм Філімоновим побили колишні побратими, керовані головою "Нацкорпусу" Андрієм Білецьким. Буцім вимагаючи відмови від публічної підтримки Сергія Стерненка.

Фейсбуковий народ у шоці тикає пальцем в Авакова. Хвиля підтримки поступово радикалізується, запасаючи фаєри замість аргументів і відлякуючи тих, хто не розібрався в ситуації. Так буває, коли людей заганяють у кут.

І йдеться не про те, що свої мають захищати своїх (читайте текст про Стерненка, де рівнозначну трибуну отримав адвокат групи Портнова, який представляє інтереси вдови загиблого Кузнєцова). Йдеться про справедливість як категорію.

Ми не підписуємося під чистим аркушем на захист Стерненка. Ми говоримо про необхідність усебічного розслідування обох кримінальних проваджень (а їх у цій події два, в одному з яких Стерненко визнаний потерпілим, на котрого напали, а в другому — майже у статусі підозрюваного), спираючись на конкретні факти.

І в цій, і в усіх інших ситуаціях країні не потрібна ніяка фейкова громадська рада при Офісі президента, яка руками героїв війни та активістів нібито розгрібатиме резонансні справи проти активістів. Це — чергова маячня від голови ОПУ Єрмака. І повна дискредитація й так зруйнованої правоохоронної та судової системи.

Країні потрібні чесні та професійні і генпрокурор, і вся силова вертикаль.

Хребет, на якому, по суті, тримається кістяк держави і її майбутнє. Здорове або хворе. Ще трохи таких необережних лицемірних рухів влади, і ні від неї, ні від країни нічого не залишиться.

А доки ви замислилися, ми поговорили з адвокатом Сергія Стерненка — Віталієм Коломійцем. Тому що звикли живитися аргументами і правдою.

— Віталію, що змінилося в ході розслідування? Зокрема у провадженні, де Сергій Стерненко — потерпілий?

— Сергія допитали у справі, в якій він потерпілий. Це був повторний допит. Під час цього допиту ми виявили, що змінився старший групи прокурорів. До цього провадження, як і раніше, не долучили наявних експертиз. Хоча, коли слідство продовжувало терміни досудового розслідування, то аргументувало своє прохання, у тому числі, й необхідністю долучити результати і до нашого провадження №421.

— Ви маєте на увазі результати третьої експертизи, про наявність яких уже заявляла генеральний прокурор Венедіктова?

— Так. Про цю експертизу періодично згадують і телеграм-активісти, перманентно вкидаючи в інформаційний простір якісь її уривки. Таким чином, уже є три експертизи, які виключають одна одну в ключових питаннях.

— Змінили старшого слідчого, але проваджень так і не об'єднали?

— Не об'єднали. Вся інформація у справі, як і раніше, у провадженні, де потерпілі — двоє нападників. Нас же максимально обмежують в інформації. У нашій справі її, практично, немає. Хоча нам постійно обіцяють змінити ситуацію. Але експертиз, як я вже сказав, у нашій справі немає. І нам офіційно ніхто їх не показав. Ні другу, ні третю.

Однак ми, зі свого боку, долучили до справи досить багато перекладів із наукових журналів, які підтверджують, що після того, як Сергій поранив нападника, той із травмою лівого шлуночка серця ще міг пробігти кілька десятків метрів і більше. Сергій нікого не добивав, а захищався.

Розділення справи — нонсенс. При цьому двома провадженнями керують той самий слідчий і той самий процесуальний представник прокуратури.

Якби це були різні люди, тоді була б якась конкуренція чи що, тоді можна було б уникнути заангажованості та домогтися максимальної об'єктивності й швидкості. А так сидить собі слідчий і складає яйця в кошик, який йому визначило керівництво. Продовжує ті самі строки досудового слідства за заявою Кузнєцової на 18 місяців, а де Стерненко потерпілий — на шість і так далі. Тобто в одній справі слідчий з Сергієм — сторона обвинувачення, а в другій, виходить, той самий слідчий для Сергія опонент.

— Чи є якісь конкретні результати, що стосуються співучасників нападу?

— Жодних результатів немає. У реєстрі тільки у квітні з'явилася інформація про те, що суд дозволив слідству витребувати інформацію в операторів мобільного зв'язку відносно свідка, який був на місці події та першим намагався надати медичну допомогу й Сергію, і нападнику, який загинув.

— Тобто за два роки ще ніхто не поговорив із цим свідком?

— Виходить, що так. Щонайменше в нашому провадженні, де Сергій потерпілий, таких дій раніше не проводилося. Насправді, щоб уникнути будь-яких фальсифікацій, необхідно було оперативно пробити телефони всіх людей, які були в радіусі місця події. Де, хто та в який момент перебував. З точністю буквально до квадратного метра. Якщо в людини в смартфоні був підключений Інтернет, то це справа кількох годин.

— Про що це свідчить?

— Та про те, що якщо тільки зараз розпочати проводити такі дії, шукати свідків і лише зараз їх опитувати, то це означає навмисно знецінювати свідків. За два роки люди банально забувають деталі та нюанси. Будь-яка людина через два роки може плутатися у власних ж показаннях. У такому разі завжди є можливість поставити під сумнів показання такого свідка.

— Чи шукає хтось другого нападника — Ісайкула, який переховується за кордоном?

— У нас немає такої інформації.

— Лінія Подобєдова—Посувайла та їхні зв'язки з правоохоронцями?

— У нас є чітке відчуття, що цей напрям спеціальний покривається. Можна подивитися в реєстрі справ обидва ці провадження. А для порівняння — інші резонансні справи. Там, де йде наступальне розслідування, приймаються рішення стосовно "особи 25", "особи 30". Тут же все завмерло на особах "5" і "6". А це один погано опитаний свідок і учасники.

— Ви подавали якісь нові клопотання за цей час?

— Звичайно, подавали, аби хоча б за результатами зрозуміти, що відбувається всередині розслідування.

— Коли ми з вами говорили, паралельно з адвокатом удови Кузнєцова, то по суті обидві сторони висловили думку про необхідність всебічного розслідування обох проваджень у комплексі як однієї події. Обидві сторони висловили обурення затягуванням справи й розділенням цієї події на два провадження. Тобто за цей місяць нічого, по суті, не змінилося?

— Не змінилося. Якби ми з вами зараз говорили про об'єктивне ведення процесу, то слідство від початку мало б відпрацювати всі версії, пов'язані з мотивом дій нападників і Сергія Стерненка, на якого тієї ночі було скоєно уже третій напад. На жаль, ні він, ні два попередні напади не розслідуються за лінією відпрацьовування організаторів.

Відсутність чітко позначеного в справі мотиву не дозволяє навіть правильно кваліфікувати всі провадження. Що це було взагалі — хуліганство, самооборона, нещасний випадок чи терористичний акт, як пишуть деякі ЗМІ? Чи це все-таки постійні загрози, пов'язані з громадською діяльністю та протистоянням Стерненка місцевому криміналітету, і два скоєні до цього напади. Тобто для цього потрібно було відпрацювати всі версії та визначити мотив. Але все зупинилося на рівні двох виконавців. Один із яких загинув, а другий ховається за кордоном. Ні поплічники, ні співучасники, ні організатори, ні замовники слідством не розробляються.

Ми, звичайно, сподівалися, що буде політична воля розпочати всебічне розслідування, коли працювала попередня команда прокуратури. Коли було помітно рух у справі Гандзюк, то ми думали, що й у нашій справі буде прогрес. Але ви знаєте, чим закінчилося розслідування справи Гандзюк. І в нашому випадку ми вже не чекаємо справедливості.

— Ваші подальші дії?

— Інформація про те, що готується підозра в навмисному вбивстві, виглядає дуже правдоподібною. До нас надходять сигнали з різних джерел, що прокуратура йде саме шляхом якогось політичного "договорняка". Розслідуючи обидва провадження всебічно, можна зачепити випадково своїх людей як у регіоні, так і в силових відомствах.

Тому основний акцент на провадження, де Сергій — підозрюваний.

За всіма нормами КПК, слідчий у певний момент має комусь пред'явити підозру. А оскільки він у наших обох справах явно людина підневільна, то йому нічого не залишиться, як відзвітувати про свою роботу та виконати норму закону, пред'явивши підозру.

Тому очевидно, що захист із нашого боку діятиме відразу на всіх фронтах. І юридично, і медійно, і політично.