Мистецтво пірамід

(Інтуїтивне відкриття)

Світ починається за межею твоїх звичок.

Так говорив вуйко Дезьо

Якщо тебе зачаровують піраміди, то вічність відкривається перед тобою, але ти стаєш приреченим на самотність. Мені здається, я зрозумів таємницю створення пірамід. Але спробуймо розібратися з міфом їх побудови.

Міф — це навмисно сконструйована історія, яка переосмислюється у знання. Казка —навмисно вигадана історія, яка переосмислюється в досвід.

Якщо спробувати проаналізувати зміст, спосіб існування та визначити призначення міфу, то найзагальнішим твердженням буде те, що кожен міф, про що б у ньому не йшлося, пропонує людині відповіді на два засадничих питання: "Звідки?" (минуле) та "Куди?" (майбутнє). Це і є законом міфу, його "геометрією".

Як геометрія простору формується аксіомами й теоремами, так і геометрія міфу живе прецедентами та їх інтерпретаціями. А вектором духовного простору міфу є міра буття. Саме міра буття забезпечує стійкість життя міфу та уберігає його від розпаду в часі.

Геометрія міфу полягає ось у чому. Спочатку виникає факт. Якщо він "випадає" з простору суспільних та родинних стереотипів, що культивуються спільнотою, то з'являється прецедент. На міф він перетворюється різноманітними інтерпретаціями. В основі інтерпретації завжди лежить ситуативна доцільність. Тому й у різних народів щодо одних і тих самих фактів-прецедентів виникають різні міфи.

Якщо доцільність визначається суперосновою "можу", то ми отримаємо міфи про посади та владу, а їх зміст і повчання стосуватимуться зверхності, гніву, зневаги, марнославства.

Якщо доцільність визначається суперосновою "маю", то ми отримаємо міфи про гроші та статки, а їх зміст і повчання стосуватимуться жадоби, заздрості, скупості, марнотратства.

Якщо ж доцільність визначатиметься суперосновою "хочу", то ми отримаємо міфи про бажання та неробство, а їх зміст і повчання стосуватимуться хтивості, обжерливості, ліні й марновірста.

Мистецтво як нова технологія мислення має постати перед доцільністю. А це означає, що вона має збалансувати супероснови "хочу" — "можу" — "маю" і об'єднати їх у нову симфонію уявлення людини про успіх.

Якщо в геометрії міфу доцільність як основа інтерпретації поступиться місцем мистецтву як новій технології мислення, то ми отримаємо нову якість міфів. Вони з міфів-засторог перетворяться на міфи-ініціації.

Я спробував створити новий міф щодо побудови єгипетських пірамід, але підійти до його формування з погляду синтезу, мистецтва, а не прикладної задачі. Для цього розглянув побудову пірамід як логістичну задачу, і саме її, бо інженерних знань у єгиптян було вдосталь. Отже, секрет побудови піраміди — у секреті вирішення логістичної задачі. Для того, щоб синхронізувати зусилля таких мас людей, матеріалів, обставин транспорту та доставки, потрібне мистецтво синтезу, а в наш час — не інакше як комп'ютер. Блок, який сьогодні встановлювався в піраміду, був виготовлений дуже давно, він сплавлявся Нілом, потім доправлявся до піраміди, можливо певний період десь зберігався й чекав свого абсолютно точно визначеного місця та часу. Коли в одній із передач про піраміди йшлося про конструкційні особливості блоків і про те, що між виготовленням блоку та його доставкою минав тривалий час, я зрозумів, як це можна зробити. У єгиптян був свій "комп'ютер", тільки був він аналоговий. Вони спершу з невеликих еталонних цеглин зробили міні-піраміду, хай заввишки

10 метрів. Складали вони її шарами. При цьому відразу формували майбутні ходи, порожнини та усипальниці. Це дало можливість передбачити всі конструкційні вимоги до майбутніх блоків. Коли міні-піраміда була складена, вона послідовно, шарами розкладалася на відповідну кількість "листів". Кожному "листу" відповідав свій шар. Це дало можливість побачити хронологічну картину побудови піраміди, тобто: які блоки і коли починати вирізати, які конструкційні особливості враховувати при їх виготовленні й визначити час на транспортування та монтаж. Таким чином єгиптяни могли досить точно вирахувати необхідну робочу силу, її зосередження і характер виконуваних робіт. Блоки міні-піраміди потрібно було пропорційно збільшити до потрібних реальних розмірів і встановити тривалість усього циклу одного блоку: вирізання, доставка, монтування. Знання цього часу дало можливість скласти календарний план робіт шляхом звичайної мультиплікації, що єгиптяни вміли робити і без комп'ютера. Еталонний блок міні-піраміди (а радше, його копія) як прототип міг супроводжувати своє збільшене реальне втілення по всіх етапах.

Отже, логістична задача побудови піраміди вирішувалася шляхом створення аналогової моделі, яка, до речі, дала можливість проводити оптимізаційні пошуки та знаходити оптимальні рішення.

Вирішивши цю логістичну задачу, стародавні єгиптяни взяли час в управління. Тому-то "Світ боїться часу, а час боїться пірамід". Він підпорядкований їм у задумі й у втіленні і не має влади над ними, на відміну від усього іншого, що створене людьми.

Головним законом Всесвіту є передача інформації. Якщо умови сприятливі (життя), то утворені спонтанні порядки передають інформацію шляхом поділу (клітина). Якщо ж умови несприятливі, то інформація передається (зберігається) шляхом консервації (вічність) — атоми і т.д.

Піраміди — це послання у вічність.

І ще одне зауваження: всі первісні спільноти проходили через сублімацію неврозу, який виникає як реакція на невідомий оточуючий світ. Невроз або сублімується у табу, вірування, досвід, роботу, мистецтво (матриця Культури), або проявляється у внутрішньовидовій агресії. Ця агресія або сублімується в інститут Держави, або приводить спільноту до самознищення. Так виникає інститут Держави. Держава внутрішню агресію або придушує, або переорієнтовує в експансію.

А чи не була побудова пірамід тією роботою, яка виконувала роль сублімації неврозу, тобто — мистецтвом, що, за Лесем Курбасом, "має на меті привести до порядку певну розхристану у житті людину" або й цілі народи? І чи не тому вижили ті цивілізації, які будували піраміди.