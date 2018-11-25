Бебі-бокси Пандори-2

Особисто мене вже нудить від слів "зрада" і "перемога". Збір, опрацювання та поширення актуальної інформації — основна функція журналіста. І коли інформація приховується, замовчується або ж явно спотворюється, то питання "чому?" і "хто й що за цим стоїть?" видаються мені цілком природними. Тому — ще раз про бебі-бокси. Дуже сподіваюся, що НАБУ все-таки поставить остаточну крапку в питанні "хто намагався вкрасти на бебі-боксах від 180 до 220 млн грн". Хоча сумніви в цьому є...

Відновимо хронологію. Майже детективна історія з бебі-боксами стала розкручуватися після засідання Кабміну 30 травня 2018 р., на яке Володимир Гройсман привів понад 20 дітей. Саме тоді, напередодні Міжнародного дня захисту дітей, було прийнято рішення: з 1 вересня 2018 р. при народженні дитини кожна сім'я, на додачу до грошових виплат, отримуватиме від держави спеціальний дитячий набір "бебі-бокс" (постанова Кабміну №427 від 30.05.2018 р. передбачає також із 1 січня 2019 р. "муніципальну няню" та безплатне проведення медобстеження осіб, котрі подали заяву про реєстрацію шлюбу, зокрема на TORCH-інфекцію).

Презентуючи пілотний проект "Відповідальне батьківство", заступник міністра соціальної політики Олександра Чуркіна заявила: "У світі це називають "бебі-бокс", у нас це буде "пакунок малюка". Це і превенція ранньої дитячої смертності, і запобігання бідності". Заяви спірні. Наприклад, професор Пітер Блер та його колеги з Брістольського університету у Великій Британії, де відносно недавно теж стали видавати бебі-бокси, в листі Британському медичному журналу (BMJ) стверджують: доказів того, що коробки знижують смертність, немає, і наполягають на проведенні досліджень, "аби краще зрозуміти, як сім'ї використовують коробку для немовляти й наскільки це безпечно". Але мова зараз не про це.

Тоді ж, на засіданні, було озвучено, що до кінця 2018 р. Мінсоцполітики планує закупити "пакунків малюка" на суму близько 500 тис. грн. Орієнтовна вартість пакунка — 5 тис. грн. У Фінляндії, де головною метою бебі-боксів спочатку було переконати жінок користуватися медичною допомогою (щоб отримати коробку, жінки мають відвідати лікаря до четвертого місяця вагітності), така коробка "важить" майже 300 євро. Від бебі-боксу можна відмовитися й натомість отримати 140 євро (близько 4,5 тис. грн., за нинішнім курсом). Звідки в українській презентації взялася цифра саме 5 тис. грн, залишається тільки міркувати. Але згодом вона ввійшла в текст Постанови Кабміну №512 від 20.06.2018 р. — "вартість одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" без урахування витрат на закупівлю товарів, робіт та послуг, пов'язаних з комплектуванням пакунків, і доставки їх до пологових будинків (відділень) усіх форм власності, становить не більш як 5 тис. гривень". Цією самою постановою було визначено порядок фінансування: пакунки, після стовідсоткової передоплати, мали закуповуватися за рахунок субвенції місцевим бюджетам із держбюджету на виплату допомоги сім'ям із дітьми, незаможним сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю тощо. Сумнівне джерело, адже субвенцію обласним бюджетам мають витрачати обласні бюджети. Але уряду вже не вперше фінансувати свої ініціативи з цієї кишені.

В ефірі UA:Перший О.Чуркіна заявила, що тендери для виробників речей з бебі-боксу будуть проводитися через систему ProZorro. Однак дуже схоже, що робити цього ніхто не планував від самого початку. Про це свідчить підписаний 12.07.2018 р., на розпорядження Кабміну №445 від 20.06.2018 р., міністром соцполітики А.Ревою "Меморандум про взаєморозуміння між урядом України та Управлінням ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) і Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у сфері соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства", який передбачав підписання окремої угоди ЮНОПС з кожною областю України. Відповідно до цих угод, в яких ішлося буцім про співфінансування, області мали перерахувати стовідсоткову передоплату для забезпечення їм допомоги "пакунок малюка" плюс 4,5% комісійних ЮНОПС. Тобто закупівлі хотіли зробити швидко, уніфіковано й централізовано. Але вибране джерело фінансування цього не дозволяло, адже замовниками закупівель у даному разі були Мінсоцполітики та органи місцевого самоврядування, тож вони мали проводитися через публічну систему держзакупівель ProZorro.

Проте 24 липня ЮНОПС уже оголосив торги на поставку в Україну 100 тис. бебі-боксів із дедлайном 9 серпня. Хоча на тоді ще не було ні затвердженого Мінсоцполітики списку речей для "пакунків" (офіційно його розіслали журналістам тільки 15 серпня), ні формальних підстав для проведення торгів не через систему ProZorro (їх дав зареєстрований 20 серпня проект міжнародної технічної допомоги "Забезпечення соціального захисту і відповідального батьківства в Україні" №3919). Пізніше торги було скасовано, точніше — перенесено на eSourсing system ЮНОПС, яка вимагала реєстрації (зареєструватися там, щоб подивитися умови тендеру й конкурентів, нам так і не вдалося).

Однак ОДА затялися й підписувати угоди з ЮНОПС не поспішали. По-перше, "співфінансування" таким насправді не було. Крім того, міжнародна технічна допомога, згідно з національним законодавством, надається Україні на безплатній і безповоротній підставі, а не за схемою "ми вам — держсубвенцію і відсоток за послуги з передоплати, а ви нам — товар". По-друге, терміни підпирали, а всі ризики за збої в поставках перекладалися на постачальників і департамент соцзахисту. По-третє, всі розрахунки, відповідно до договору з ЮНОПС, були в доларах США, а це додавало курсових ризиків і так ризикованому проекту.

Підписувати угоду з ЮНОПС відмовилася навіть Вінницька ОДА. Правда, невдовзі здалася. Донецька ОДА написала заяву в НАБУ. А КМДА 22 серпня просто оголосила тендер із закупівлі 10300 "пакунків" з очікуваною ціною 51,5 млн грн на ProZorro. Виграло його вінницьке ТОВ "Б"777", яке запропонувало бебі-бокси по 4974 грн за штуку (з ПДВ та доставкою). І це при тому що вже зі списку речей у них, затвердженого Мінсоцполітики, було зрозуміло: вміст бебі-боксу без доставки "тягне" лише на суму 2700—3500 грн (верхня межа — за роздрібними цінами, див. "Бебі-бокси Пандори", DT.UA, 31 серпня 2018 р.).

Ситуація вочевидь вийшла з-під контролю. І прем'єр спробував усю відповідальність перекласти на Мінсоцполітики. 22 серпня на засіданні уряду Кабмін вніс зміни до прийнятого положення, змістивши акценти: ініціатива належить не Кабміну, а Мінсоцполітики. На кінець серпня угоди з ЮНОПС підписали 22 області, крім Івано-Франківської, Луганської та Донецької. Наприкінці вересня підписала й Івано-Франківська. Дві останні — все ще ні.

До речі, у тендері КМДА брало участь і ТОВ "ТК-Домашній текстиль" із ціною 3228 грн. Їхні пропозиції, а також пропозиції ТОВ "Київгума", "Скай Трейд Україна", були відхилені як такі, що не відповідають умовам тендерної документації. Оскаржити це рішення ТОВ "ТК-Домашній текстиль" не встигло, оскільки тендер невдовзі було скасовано, а на початку серпня компанію оголосили переможцем тендеру на глобальній платформі ООН від ЮНОПС. Того самого, від 24 липня. Однак контракт із "ТК-Домашній текстиль" на поставку бебі-боксів ЮНОПС підписало тільки 31 серпня (п'ятниця) о 18.30.

Зрозуміло, що з'явитися 1 вересня в пологових будинках бебі-бокси за таких умов аж ніяк не могли. Тому постановою КМУ №671 від 29.08.2018 р. терміново внесли зміни до постанови №427 від 30.06.2018 р.: "пакунок малюка" буде видаватися з 1 вересня 2018 р., "але не пізніше, ніж через 30 днів від дня народження дитини".

Перші бебі-бокси мами стали отримувати 17 вересня. Думки поділилися. Хтось радів, хтось критикував вміст бебі-боксів. Одностайність була в одному, — "начинка" явно не "тягнула" на 5 тис. грн. Однак Мінсоцполітики, секретаріат Кабміну і ЮНОПС зберігали мовчання. Хоча контракт із постачальником підписали 31 серпня, переможець — "ТК-Домашній текстиль" — був оголошений ще на початку серпня з сумою 3228 грн за "пакунок", включно з доставкою. Однак областям продовжували розсилати договори, вимагаючи з них перерахувати суми з розрахунку 5 тис. грн за коробку плюс комісійні. Не зробили перерахунків і після підписання контракту, хоча гроші постачальникові перераховуються далеко не зразу. Чому? Висновок напрошується тільки один: хтось дуже хотів украсти цю різницю, яка становить, за нашими підрахунками, близько 180 млн грн. І це — лише за один квартал. За рік вийшло б уже 360 млн, а за два (на які розрахований проект) — 720 млн грн. Зовсім непогано, і на рівному місці.

Ініціатори бебі-боксів, очевидно, розраховували, що, попри затримки з поставкою, мами радітимуть безплатній "гречці", й інформаційний галас потихеньку вщухне. Однак він не вщухав.

І тільки 16 жовтня на прес-конференції, що відбувалася в Кабміні з участю представників Мінсоцполітики, Мінздоров'я, ЮНОПС і ЮНІСЕФ (https://youtu.be/mXo4yrEA6q), нарешті озвучили справжню ціну бебі-боксу — 3377,3 грн. 3228 грн — постачальнику, українській компанії "ТК-Домашній текстиль", яка виграла тендер на поставку 100 тис. "пакунків малюка" з упакуванням та логістикою (рішення про переможця, за словами представника ЮНОПС Андрія Буряковського, приймали не в Україні, а в європейському офісі ЮНОПС у Копенгагені); 4,5% — ЮНОПС, "щоб організація на корпоративному рівні могла зберігати високі стандарти", і до них — ще 4,04 грн за пломбування коробки, про яке зразу не подумали. Навіть 4,04 грн не подарував ЮНОПС Україні, дарма що в зареєстрованому в МЕРТ проекті міжнародної технічної допомоги йдеться про співфінансування, і саме реєстрація цього проекту дала досить формальні підстави для закупівель "пакунків малюка" не через систему ProZorro, а через глобальну платформу ООН, значно менш доступну очам "пересічного українця". Області, які є справжніми замовниками і спонсорами цієї "допомоги", й перерахували, зрештою, ЮНОПС не 3377,3 грн за коробку, а 5525 грн, у проекті взагалі не згадані. Вони — безіменні "реципієнти", яких "буде визначено в процесі".

На "заощаджені" 179 млн 500 тис. грн (хоча й тут щось не сходиться, адже якщо з областей узяли по 5 тис. за коробку, то "заощаджено" буде трохи більше 162 млн; а якщо з відсотками ЮНОПС 5525 грн, то різниця — 184,77 млн грн) ЮНОПС запропонував уряду закупити наступну партію бебі-боксів, уже на наступний рік. У принципі, нічого іншого й не залишалося, — механізму повернення цих грошей немає. Тому там-таки, на глобальній платформі ООН, уже було проведено два тендери: на поставку 48,5 тис. бебі-боксів на загальну суму 147 905 600 грн і на поставку 16 тис. бебі-боксів на загальну суму 48 793 600 грн (по 3049,6 грн за коробку). 5 листопада оголосили переможця. Ним стало ТОВ "Скай Трейд Україна". "ТК-Домашній текстиль", який запропонував ціну 3100 грн, цього разу програв.

Цікаво, що загальна сума (вартість від постачальника плюс 4,5% ЮНОПС) перевищує заявлені 179,5 млн грн і становить, за нашими підрахунками, близько 205,55 млн грн. Можливо, вона враховує субвенції від Луганської області. (Тут, до речі, теж цікаво. Коли близько місяця тому Луганську ОДА "дотиснули", і вона написала, що готова підписати угоду за умови внесення певних коректив, їй відповіли, що, мовляв, ви спізнилися, бебі-бокси закінчилися).

Майже хепі-енд? Ну якщо не зважати на безліч допущених порушень, постійні внесення змін до постанов Кабміну, зокрема для того, щоб проводити торги не через ProZorro (що можна оцінювати і як позитивний факт, оскільки торги через ProZorro, як показав досвід із тендером від КМДА, — не завжди гарантія чесності замовника, і як негативний — доступ до інформації про тендери на глобальній платформі ООН складніший, і дані закриті). Так чи інакше, спроба вкрасти 179 млн 500 тис. грн (?) на 100 тис. боксів прямо на очах в однієї з чесних і прозорих структур ООН ЮНОПС стала очевидною, і зупинив її, швидше за все, зчинений інформаційний галас. (Не смію навіть припустити, що шанована організація могла бути на паях. Хоча явне небажання ЮНОПС відповідати на запитання пояснити дуже важко.)

Мені щиро жаль, що ініціатива, яка мала стати справді першим кроком у підтримці відповідального батьківства, в результаті стала яскравим прикладом того, чим обертається непрофесіоналізм при впровадженні соціальних ініціатив. Зрештою, бебі-бокс — це не подарунок. Він придбаний за податки, які ми платимо. Бебі-бокс може бути, а може й не бути. Є виплати при народженні дитини. В умовах, коли в бюджеті на це немає грошей і питання під тиском на голів областей вирішується за рахунок субвенцій місцевим бюджетам на незаможних та людей з інвалідністю, мені здається, і видаватися він мав би саме цим категоріям. Але поле для махінацій тоді було б значно вужчим. Не кажучи вже про можливості для піару.

У світі є різний досвід впровадження такої соціальної ініціативи. У якихось країнах — це прерогатива держави. В Ізраїлі бебі-боксами, наприклад, займається бізнес. Коробки умовно безплатні (вартість символічна) і продаються тільки батькам, котрі такого бебі-боксу не купували. Хочеш другий — плати реальну вартість. Зареєструвавшись і отримавши на е-мейл штрихкод, у кожному з магазинів мережі "Супер-фарм", наприклад, упродовж трьох місяців від дня народження дитини, пред'явивши її свідоцтво про народження (або довідку з лікарні та посвідчення батька), бебі-бокс можна купити за 12,90 шекелів (близько 100 грн).

Якщо мотивувати бізнес, то скоро виявиться, що кожна мережа захоче продати за символічну плату, щонайменше, один бокс кожному новонародженому. У перші дні життя дитини батьки дуже чутливі. Саме час стати надійною опорою і сформувати лояльну аудиторію, яка приїде купувати підгузки, харчування та все інше в магазин твоєї мережі.

Держава ж у цьому процесі неповоротка, не вміє прислухатися до цільової аудиторії, і до KPI від кампанії в держави — приблизна лояльність. У бізнесу ж — реальна лояльність до бренду. З цієї самої причини в багатьох країнах прямо в клініці, в пологовому відділенні, пропонують підписатися на безплатні пробники підгузків різних марок, харчування, навіть одягу, яких іноді вистачає на кілька місяців.