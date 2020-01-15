Гуманітарка як дзеркало проблем Мінсоцполітики

Кожна наступна "ротація" Мінсоцполітики починається з гуманітарки.

У рамках боротьби зі "схемами на гуманітарці" Наказом № 3 від 09.01.2020 79 (!) організацій виключено з Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги (далі — Реєстр). Причина — неподання звітів про розподіл гуманітарної допомоги. Ніби все правильно: свавільство у сфері "брудної" гуманітарки — очевидне (плюс очевидне розростання ринків "секонду" по всій країні), і справді вимагає дій. Але чомусь серед "схемщиків" опинились і солідні міжнародні організації — Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста і авторитетні державні установи (Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника, Львівський університет безпеки життєдіяльності, Інститут фізики напівпровідників НАНУ), і ми — добросовісні волонтерські організації.

Чому ж так сталося?

Подивимося, що таке гуманітарна допомога і як вона надходить в Україну. Пересічний громадянин скаже: гуманітарка = секонд-хенд. І матиме рацію — з погляду пересічного громадянина. Ринки "секонду" розповсюджуються країною, наче вірус у метро. Інколи на товарах можна навіть знайти маркування організації-донора, яка передала ці товари безкоштовно. Десятки й сотні мільйонів гривень "просвистують" повз бюджет у чиїсь широкі кишені.

"Треба щось робити", — рішуче заявляє кожне наступне керівництво Мінсоцполітики і починає махати шаблею.

Попередня "ротація" Мінсоцу вимагала нових і нових довідок, а потім — довідок на довідки. Нова команда докладно вивчила Закон "Про гуманітарну допомогу" і (вау!) знайшла фільтр для виявлення шахраїв — звітність. Але технократи трохи не додумали, не дорозбиралися, не доконсультувалися й жахнули з гармати по горобцях. Бо прописаної процедури та затвердженої форми звітності з отриманої гуманітарної допомоги — немає! Її повинен розробити Мінсоцполітики й затвердити Кабмін. Якщо процедури закону не розписані, він залишиться лише декларацією про наміри.

Всі неприбуткові організації обов'язково надають щорічні звіти в податкову (ДФС), існує розписана процедура, є електронна форма, яку зручно заповнювати і куди ми вносимо абсолютно всі дані щодо кожного вантажу та його отримувачів, лікарень або конкретних людей. Нарікань не виникає, бо кожен крок розписаний нормативними документами і затверджений. Усе зрозуміло. В Мінсоцполітики ж є тільки рекомендована форма звіту.

Тобто можемо навіть поштового голуба зі звітом у дзьобі послати, і це буде в правовому полі, бо форма — рекомендована, а процедура — не прописана!

Історія питання

Про порушення у сфері гуманітарки ми кричимо з 2016 року, коли, розмитнюючи волонтерські машини для фронту, отримували вимоги нових і нових довідок та бачили в наказах Мінсоцу десятки тонн піци (!), будівельні матеріали й техніку, сотні тонн секонд-хенду щотижня. Без документів і довідок.

Нагадаю: саме організація ГО "Ініціатива Е+" в далекому 2015 році першою почала розмитнювати автомобілі для АТО, оприлюднила алгоритм розмитнення через Мінсоцполітики, і на сьогодні десятки організацій розмитнили сотні автомобілів для військових.

Саме зіштовхнувшись із діяльністю робочої групи з визнання гуманітарних вантажів, згуртувалася група волонтерських організацій, яка послідовно виступала за прозорість і відкритість гуманітарної сфери. Ми (ГО "Ініціатива Е+", Єдина служба правової допомоги, БФ "СВОЇ", Фонд Св.Покрови, ГО "Народна самооборона Львівщини, ГО "Громадська ініціатива Галичини", БФ "Крила надії" та інші) раз у раз привертали увагу до необхідності створення законних і прозорих процедур у цій сфері: від подання документів на визнання вантажу гуманітарним і до єдиної форми звітності про отриману та передану гуманітарну допомогу.

Ми привертали увагу до проблеми "брудної" гуманітарки, виходили на акції, ми тролили робочу групу та екс-міністра Андрія Реву. Ми ініціювали власне розслідування щодо організацій-"схемщиків", які безперешкодно отримували дозволи від Мінсоцполітики. Ми давали інтерв'ю й виступали на прес-конференціях, зокрема й у Верховній Раді, ініціювали слухання в парламентських комітетах, де фахівці суміжних міністерств визнали обґрунтованість наших вимог доопрацювати нормативно-правову базу щодо гуманітарної допомоги. Було створено Експертну групу з питань гуманітарної допомоги, і навіть відбулося аж одне (!) засідання, на якому вирішили почати прописування процедур та єдиної форми звітності. Але це засідання стало першим і останнім. Бо порядок у сфері гуманітарної допомоги, де крутяться мільйони гривень, невигідний.

Задля справедливості маємо сказати, що результати все ж є: з 2017 року на сайті Мінсоцполітики кожна зацікавлена особа може побачити, які гуманітарні вантажі завезено в Україну, як вони розглядаються і в які медичні заклади їх розподілено. Раніше все це відбувалось утаємничено: інформація про вантажі та їх отримувачів була повністю закрита.

Однак нормативна база так і залишилася нормативно незабезпеченою. ГО та БФ звітують, хто як розуміє. Хтось — раз на рік, хтось — раз на місяць, хтось — за кожен отриманий вантаж. Єдиної ж форми немає…

Виключення з Реєстру

Схоже на те, що Наказ №3 від 9.01.2020 — сирий і готувався нашвидкуруч. За висновками спеціалістів Єдиної служби правової допомоги, він протиправний і підлягає скасуванню. Ну хоча б тому, що чинна постанова Кабміну №39 від 30.01.2013 "Про затвердження Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги", п.7 якого визначено вичерпний перелік підстав для виключення з Реєстру, а саме: "документальне підтвердження факту порушення отримувачем гуманітарної допомоги законодавства про гуманітарну допомогу; подання отримувачем гуманітарної допомоги заяви про виключення його з Реєстру; ліквідація юридичної особи, яка є отримувачем гуманітарної допомоги". Де тут відсутність звіту?

Більше того, складається враження, що організації на виключення відбирали навмання.

Наприклад, ГО "Народна самооборона Львівщини" — потужна організація, яка розмитнює і авто для Міноборони, і гуманітарні вантажі для лікарень та нужденних. Чесно передають, відповідально звітують. Виключено з реєстру, хоча звіти були подані. В результаті, прямо зараз на митниці зупинено два автомобілі швидкої допомоги для військових підрозділів, які стоять у гарячих точках фронту і зазнають втрат.

Ще приклад абсурду: ГО "Громадська ініціатива Галичини" вже два роки не отримує гуманітарних вантажів, відповідно — не здає звітів. Попередні звіти здано бездоганно. Виключено з реєстру. Чому?

Наша ГО "Ініціатива Е+" упродовж шести років отримує гуманітарні вантажі і обов'язково звітує перед ДФС та Мінсоцполітики — щорічно за отримані за рік вантажі. Виключено з реєстру.

При цьому є організації, які отримують гуманітарну допомогу, здають звіти тільки в податкову — і залишаються в реєстрі.

Де ж логіка? В Мінсоці, що зобов'язаний надати нам форми звіту та процедуру звітності, — бардак, а винні організації, котрі не подали щомісячних звітів, форм і процедури подачі яких не існує?

Так зберігаються звіти у відділі гумдопомоги (2018 рік)

Не хочеться думати, що поява цього Наказу викликана політичною необхідністю прозвітувати про успіхи й покарання. Напевно серед 79 організацій є і продавці гуманітарки, і фіктивні, і недобросовісні, але гребти всіх під один гребінець, не забезпечивши нормативкою, — очевидний перебір. Та й досвід показує, що саме недобросовісні мають ідеальну, хоч і "липову" звітність. Знаю, що у відділі гуманітарної допомоги працюють троє—п'ятеро людей, котрі ледве впорюються з поданою на розгляд гуманітаркою, і тому Мінсоц просто не має ресурсу для контролю звітності.

Резюме

Доброчесні організації та фонди з нетерпінням чекають від МСП чітких, прозорих і зрозумілих нормативних актів. Ми готові долучитися до їх розробки і чекаємо громадського обговорення зазначених документів. Зі свого боку, ми зробили висновки стосовно щомісячних звітів і чекаємо вже зараз чітких тимчасових інструкцій. Ми хочемо розуміти правила гри і сприймати державні інститути не як непередбачуваний каральний орган, а як партнера в роботі для тих, кому потрібна наша допомога.