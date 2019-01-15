Корпорація "Еталон": усупереч зовнішнім викликам

Корпорація "Еталон" об'єднує 21 підприємство, серед яких Бориспільський і Чернігівський автозаводи, завод "Український кардан", Чернігівський ковальський завод. Основні напрями їхньої діяльності — виробництво автотранспортних засобів, машинобудування, складська логістика, обладнання для очищення й сатурації води. Корпорацію створено з тим, щоб представляти на ринку інтереси своїх учасників і координувати їхні дії. Як і багато років поспіль, "Еталон" проводить прес-конференцію, на якій підбивають підсумки минулого року.

За підсумками 2018 року автомобільні заводи корпорації реалізували близько 270 одиниць автотранспортних засобів під торговою маркою "Еталон". З них 245 автобусів і 20 тролейбусів. За словами директора торгового дому "Еталон Авто" Вадима Шкарупіна, частка ринку автобусів корпорації становила 20 відсотків, що на сім відсотків більше, ніж попереднього року.

Безумовним досягненням року стало створення нової моделі міського 12-метрового автобуса з низьким рівнем підлоги й пасажировмісністю понад сто осіб, що повністю відповідає екологічним вимогам ЄВРО 5, забезпечує можливість перевозити пасажирів в інвалідних візках і може використовуватися у всіх містах України. Автобус має назву "Астра", і його поява, вважає президент корпорації Володимир Бутко, — наочне свідчення того, що корпорація "Еталон" розвивається всупереч зовнішнім викликам.

— За півроку мають завершитися підготовка виробництва й сертифікація, — повідомив Володимир Купцов, директор Чернігівського автозаводу, який входить до корпорації.

Ця модель може стати базовою для розробки великої серії автобусів і тролейбусів, тому що конструкція кузова дозволяє розвивати модельний ряд з мінімальним доопрацюванням.

Зараз в Україні реалізується програма закупівлі автобусів і тролейбусів на кошти Європейського банку реконструкції і розвитку. Має бути закуплено 400 тролейбусів і 300 автобусів, з яких переважна більшість — 12-метрові. Цим і зумовлена орієнтація "Еталона" на автобус такого класу.

Ціна "Астри" з двигуном Євро-5 становитиме 160 тис. дол., а з Євро-6 — близько 170 тисяч. Враховуючи те, що ціни західних аналогів стартують з 200 тис. євро, ціна новинки цілком конкурентна.

Доволі насиченим виявився 2018 рік для Бориспільського автозаводу. Було випущено близько двох десятків тролейбусів, які значно відрізняються від перших машин сучаснішими вузлами й агрегатами.

Виготовлено прототипи й готуються до сертифікаційних випробувань вантажні автомобілі. Серед них AL GURU (4х4), повнопривідна вантажівка, придатна для використання силовими відомствами. Відповідні пропозиції щодо цього автомобіля надіслано Міноборони, МНС, Держприкордонслужбі й Національній гвардії.

Торік було продовжено ряд автобусів сімейства А0817: автобус 2-го класу на 60 пасажирів (зокрема 40 місць для сидіння), для перевезення пасажирів з обмеженими можливостями, шкільний автобус на 40 місць, а також його модифікація для школярів з обмеженими можливостями.

Триває розвиток станцій технічного обслуговування, вони вже є в кожному регіоні. Тепер наголос робиться не на кількості, а на якості виконуваних там сервісних робіт.

Потужний поштовх отримала також нова програма відновлення транспортних засобів, будь-коли випущених підприємством. Це капітальний ремонт автобусів і вантажних автомобілів у заводських умовах, з повним відновленням або заміною кузовів і силових агрегатів.

Попри складне становище в економіці країни, ТОВ "Український кардан" зуміло не тільки втримати свої позиції на вітчизняному ринку, а й знайти можливості для подальшого розвитку. Це потребувало додаткових капіталовкладень, пов'язаних із потребою модернізувати виробництво, переустаткувати його під виготовлення нової карданної продукції, на яку нині є стійкий попит як на українському ринку, так і на ринках країн-партнерів, таких як Німеччина, Латвія, Польща, Угорщина, Румунія. Було придбано й установлено два токарні верстати з цифровим програмним керуванням і обробний центр, який швидко переналагоджується.

Не менш надійною ланкою в корпоративній зв'язці було й залишається ТОВ "Чернігівський ковальський завод". І 2018 року він продовжував розвивати партнерські зв'язки з машинобудівними підприємствами України й Європи, укладав нові контракти, домігся істотного збільшення замовлень від вагонобудівників, зберіг на досягнутому рівні обсяги поставок для підприємств Німеччини, збільшив поставки на підприємства Польщі.

Комерційні інтереси обох заводів, як і решти підприємств корпорації, представляє ТОВ "ТД "Еталонмаш". Головним напрямом його діяльності є контакти з уже наявними клієнтами і пошук нових. Торговому дому "Еталонмаш" корпорація великою мірою зобов'язана тим, що торік значно зросли обсяги реалізації продукції в Румунії, Польщі, Німеччині й Білорусі.

Головна проблема галузі полягає в тому, що на її розвиток у країні хронічно бракує коштів. Багаторічна програма ЄБРР та інвестиційного банку з кредитування громадського транспорту в Україні на загальну суму 450 млн євро не може кардинально змінити ситуацію загалом у країні. Більшість муніципалітетів не поспішають брати кредити. Таку розкіш можуть собі дозволити лише великі міста — Київ, Одеса, Львів, Харків, Дніпро.