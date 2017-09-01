Ірина Сербін: "Якби не судовий арешт, у ПАТ МСЗ "Океан" уже з'явився б законний власник, і завод був би завантажений новими замовленнями на будування та ремонт суден"

Її робочий офіс і квартиру тричі за півроку обшукували співробітники Генпрокуратури та СБУ, Міністерство юстиції тричі перевіряло її діяльність як арбітражного керуючого. А ім'я фігурує в цілій низці гучних заяв, у тому числі авторства відомих політиків. Раніше не помічена в скандалах, ліквідатор ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод "Океан" Ірина Сербін стала героїнею численних статей і сюжетів після того, як 9 вересня 2016 р. усе майно ПАТ МСЗ "Океан" (включаючи причали, квартири та лікарню) було арештовано рішенням Печерського суду м. Києва, а 25 вересня контроль над територією та майном "Океану" отримало ТОВ "Океан-Судноремонт". Ліквідацію було заморожено. Через лічені тижні обладнання ПАТ МСЗ "Океан" почали вивозити на пункти прийоми брухту. А навесні 2017 р., судячи з публікацій миколаївських ЗМІ, на арештованому ПАТ МСЗ "Океан" розгорнувся незаконний ремонт суден, причальну стінку суднобудівного заводу почали використовувати для незаконної перевалки різних вантажів, у порту "Океану" неодноразово були помічені судна під прапором Російської Федерації. Хто стоїть за перетворенням суднобудівного заводу на контрабандний порт, яка доля чекає наймолодший завод галузі, і чи варто вірити в історії про російський слід у справі "Океану"?

— Ірино, сьогодні кажеш "українське суднобудування", маєш на увазі — або Вадим Новинський, або Петро Порошенко. Третього, принаймні у масовій свідомості, — не дано. "Океан", він чий — швидше Новинського чи швидше Порошенка?

— Ви забули про Костянтина Григоришина. Коли мене призначили ліквідатором ПАТ МСЗ "Океан", його ім'я асоціювалося з інтересами в суднобудівній галузі не менше, ніж двох інших, яких ви назвали. А ще Костянтина Жеваго — кілька років тому він також був гравцем цього ринку.

— Справи давно минулих днів... З ким із цієї четвірки ви знайомі особисто?

— Ні з ким. Не секрет, що велика частина кредиторської заборгованості "Океану" — це борг перед структурами, контрольованими Вадимом Новинським. "Укррічфлот" К.Григоришина продав свої права вимоги ТОВ "ТД "Аннона" Василя Капацини вже в мою каденцію ліквідатора. Костянтин Жеваго сьогодні не має до "Океану" жодного стосунку. Завод "Кузня на Рибальському" (до перейменування — "Ленкузня") — також не фігурант справи про банкрутство.

— Однак після вашого призначення ліквідатором журналісти назвали вас "новим обличчям у команді Новинського". Дивно для людини, яка каже, що не знайома з олігархом. Як ви взагалі потрапили на "Океан"?

— За рішенням Господарського суду Миколаївської області. Це рішення оскаржив "Укррічфлот" Григоришина. Безрезультатно.

— Які претензії до вас були в Григоришина?

— Не пам'ятаю. Здається, мій вік і пов'язана з цим відсутність досвіду.

— То це через вас Григоришин продав права вимоги Капацині?

— Навряд чи. Думаю, це було винятково економічно вигідне для пана Григоришина рішення. І, судячи з подій останнього року, він точно не пошкодував, що вийшов із гри. Із грошима, а не з головним болем, який дістався пану Капацині.

— Проте ви могли брати участь у переговорах із продажу прав вимог "Укррічфлоту" і порадити Василю Капацині утриматися від угоди?

— Я довідалася про угоду, коли вона була закрита. Моя участь як ліквідатора в будь-яких подібних переговорах та угодах не передбачена.

— Зараз ви скажете, що й до виключення з реєстру кредиторів компанії Belmont Industries Inc. улітку минулого року не причетні.

— О, Бельмонт з Белізу! Я саме вчора одержала від них позов. Вони просять Окружний адміністративний суд Києва зобов'язати Міністерство юстиції провести ще одну перевірку моєї діяльності на "Океані". Четверту.

— Суд прийняв позов до розгляду? Коли заплановане засідання?

— На 22 листопада 2017 р.

А повертаючись до цього питання з виключення прав вимог Belmont Industries з реєстру кредиторів, це рішення прийняв Господарський суд Миколаївської області. Belmont намагався оскаржити це рішення, але Одеський Апеляційний господарський суд області залишив їхню скаргу без розгляду.

— На якій підставі суд виключив Belmont Industries Inc.?

— На підставі апостильованої виписки з Міжнародного реєстру компаній, про що свідчить сертифікат публічного нотаріуса Белізу від 18 травня 2016 р.

— Belmont виключили — він образився. Усе зрозуміло. А чому Генеральна прокуратура розхвилювалася через включення до реєстру ТОВ "Консалтинг-Гама"?

— Для мене незрозуміла суть претензій з боку ГПУ. ТОВ "Консалтинг Гама" визнане кредитором ПАТ МСЗ "Океан" рішенням Госпсуду Миколаївської області від 22 грудня 2015 р. Думаю, Генеральну прокуратуру ввели в оману та від початку пустили хибним слідом, щоб відволікти увагу від тих, хто насправді доводив "Океан" до банкрутства.

— І хто ж ці "ті", на вашу думку?

— Моя думка тут не має значення. Волію оперувати фактами. Відповідно до закону, я як ліквідатор була зобов'язана підготувати висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства або фіктивного банкрутства. Для підготовки такого висновку мною були залучені відповідні фахівці, які підготували даний документ для мене. Він був переданий мною в Генеральну прокуратуру. Я взагалі всіляко сприяю слідству і сподіваюся на об'єктивність, а головне, незалежність розслідування Генеральної прокуратури в цій справі.

Оскільки доведення до банкрутства — стаття Кримінального кодексу, а винуватий судом не названий, ми можемо говорити тільки про можливу причетність тих або інших осіб. Судячи з висновку, про який я сказала, до доведення до банкрутства "Океану" можуть бути причетні офшорні компанії Belmont Industries Inc. і Zonel Operations Limited. А також низка громадян України в змові з громадянами Російської Федерації.

— Про це ми ще поговоримо. Усе-таки — чий "Океан" сьогодні?

— Сьогодні — нічий. Сам по собі.

— Так не буває...

— Буває. Спробую пояснити простою, неюридичною мовою. Сьогодні підприємство перебуває в процедурі ліквідації. Отже, єдиним законним представником ПАТ МСЗ "Океан" є ліквідатор. Сьогодні це Сербін Ірина Іванівна, тобто я. Повноваження органів управління, сформованих власником, при запровадженні процедури ліквідації припиняються.

Коли завершиться процедура ліквідації, цілісний майновий комплекс ПАТ МСЗ "Океан" буде проданий на відкритих торгах — тоді в заводу з'явиться новий реальний власник, з яким робота підприємства розпочнеться з чистого аркуша.

Сьогодні ж номінальним власником — мажоритарним акціонером — є кіпрська компанія Zonel Operations Limited. Вона, за моєю інформацією, не має стосунку ні до Петра Порошенка, ні до Вадима Новинського, ні до Костянтина Григоришина.

Її коріння слід шукати в РФ: наприкінці 2000-х — на початку 2010-х ця компанія стала головним акціонером ПАТ МСЗ "Океан" після низки складних переходів права власності на материнські структури "Океану", у тому числі в результаті рейдерських схем, реалізованих за участі групи наближених до Кремля осіб.

Росіяни, по суті, вибили з капіталу ПАТ МСЗ "Океан" норвежців, які зробили "Океан" одним із найуспішніших підприємств на європейському суднобудівному ринку.

— Кажучи про росіян, кого ви маєте на увазі?

— Екс-повноважного представника президента РФ Ігоря Юсуфова.

— Вважаєте, він міг зберегти вплив на українське суднобудування після Революції гідності?

— Не тільки міг, а й зберіг, і навіть примножив. Майже рік завод "Океан" перебуває в руках людей, які, по суті, є командою Юсуфова в Україні. Він їх набирав свого часу і координував.

— Факти?

— Леонід Шумило, який був до серпня генеральним директором ТОВ "Океан-Судноремонт", у 2013 р. був офіційним представником в Україні інтересів Zonel Operations Limited, а раніше очолював завод "Океан" (був президентом ВАТ "Вадан Ярдс Океан" — так раніше називалося ПАТ МСЗ "Океан"), причому на посаду його призначали саме російські "інвестори".

Миколаївські журналісти показували мені сюжет із архівними кадрами за 2011 р. Леонід Шумило тоді обіцяв завантажити "Океан" замовленнями для "Газпрому" на 60 млн євро. При цьому був призначений президентом суднобудівного гіганта, не маючи за плечима жодного дня роботи в суднобудуванні. Отримати таку посаду можна було, тільки користуючись безмежною довірою власників і пов'язаних з ними осіб і будучи повністю підконтрольним росіянам.

На тих самих кадрах — Анатолій Немов, який у минулі роки очолював профспілковий осередок "Вадан Ярдс Океан". Командою Шумила—Юсуфова можна вважати й Валерія Морозова (був президентом ПАТ МСЗ "Океан" у 2014 р., а потім став виконавчим директором "Океан-Судноремонту"), і Леоніда Музикуса (екс-перший віце-президент ПАТ МСЗ "Океан").

Уже у 2016 р. на невідомих мені умовах до цієї команди примкнув Ігор Ігнатов. Він був членом наглядової ради банку "Інтеграл" разом з іще одним представником Zonel Operations Limited в Україні — Ігорем Овсянніковим. Причому Ігор Овсянніков фігурує в кримінальній справі про доведення "Океану" до банкрутства як заявник, представляючи саме Zonel Operations Limited.

І не можу не сказати, що саме Ігор Ігнатов у залі Печерського суду при представнику Генпрокуратури погрожував мені. Після чого мені довелося просити Генпрокуратуру виділити мені охорону.

— Ці люди контролюють "Океан" сьогодні?

— Цим людям Генпрокуратура та СБУ, завдяки суду, віддали контроль над "Океаном" у вересні 2016 р. І так, увесь цей час саме ці люди причетні до незаконної діяльності на території ПАТ МСЗ "Океан". І згадаєте мої слова — саме вони нестимуть відповідальність, коли законна процедура ліквідації відновиться, буде проведено інвентаризацію, і виявиться, що на "Океані" зникло, наприклад, здане на брухт або вкрадене обладнання.

— Однак ви сказали, що Леонід Шумило був генеральним директором ТОВ "Океан-Судноремонт" до серпня. Він пішов, а його команда залишилася?

— Деякі зміни відбулися. Але, за моєю інформацією, вони косметичні.

Сьогодні Леонід Шумило б'ється в судах за те, щоб залишитися на "Океані". Нещодавно власник ТОВ "Океан-Судноремонт" змінив директора підприємства. Ним став Перемежний Борис Анатолійович. Мені невідомо, чим було продиктоване це рішення, але очевидно, що воно відбулося проти волі Леоніда Шумила. Своє зняття з посади він оскаржив у суді, але рішення в справі ще немає.

При цьому я знаю, що ТОВ "Океан-Судноремонт" буквально днями намагалося передати все майно ПАТ МСЗ "Океан" іншому ТОВ — "Верф Океан". Але навіть якби така спроба увінчалася успіхом, це не більш ніж зміна декорацій.

— Чим підтвердите?

— Коли журналісти запитували Шумила на прес-конференції в Києві, хто бенефіціар очолюваного ним ТОВ "Океан-Судноремонт", він заявляв, що це Ігор Туркін, громадянин Люксембургу. Ну, ви розумієте, напевно, корінний люксембуржець.

Відкрийте єдиний держреєстр юросіб — і побачите: цей самий Ігор Туркін — кінцевий бенефіціар і ТОВ "Верф Океан".

— А який узагалі стосунок до ПАТ МСЗ "Океан" сьогодні мають ці два ТОВ? Тимчасове зберігання ТОВ "Океан-Судноремонт" закінчилося 14 листопада 2016 р., коли Апеляційний суд Києва скасував передачу майна на відповідальне зберігання. Я нічого не плутаю?

— Усе правильно. З 14 листопада 2016 р. ТОВ "Океан-Судноремонт" втратило законні підстави перебувати на території ПАТ МСЗ "Океан" і, відповідно, "зберігати" будь-яке майно підприємства. При цьому, я наголошую, суд залишив у силі арешт і повну заборону на використання будь-якого майна.

— Проте "Океан-Судноремонт" не може діяти без "добра" зверху?

— Таке "добро" "Океан-Судноремонту" дали посадові особи Генпрокуратури. Своєю постановою, у квітні 2017 р.

Звертаю вашу увагу. Щойно "Океан-Судноремонт" змінив Шумила на Перемежного, у Печерському суді відразу з'явилося клопотання Zonel Operations Limited (представником якого дотепер за дорученням є Леонід Шумило) призначити відповідальним зберігачем "Океану" ТОВ "Верф Океан". Від зміни місць доданків сума не змінюється: "Океан" продовжують контролювати люди з команди Юсуфова.

— А до чого тут Генпрокуратура, котра, як ви кажете, дала "добро" цим людям?

— До того, що коли апеляція скасовувала відповідальне зберігання, контроль над виконанням судового рішення було покладено на конкретних посадових осіб Генпрокуратури. І з 14 листопада 2016 р. фактично саме вони відповідають за все, що відбувається на території і з майном ПАТ МСЗ "Океан".

— А на якому взагалі етапі в справі про банкрутство ПАТ МСЗ "Океан" з'явилася Генпрокуратура? Наскільки мені відомо, кримінальну справу за фактом доведення до банкрутства ПАТ МСЗ "Океан" було порушено у 2014 р., і не прокурорами.

— Інтерес правоохоронців до справи "Океану" нестабільний. Кримінальне провадження відкрили більш як за рік до мого призначення ліквідатором, і не прокурори, а податківці. Прокурори згадали про цю справу лише влітку 2016 р. Після того, як до них звернувся представник Zonel Operations Limited Ігор Овсянніков.

Зауважу, ні Zonel, ні Belmont практично не цікавилися долею підприємства, поки не стало зрозуміло, що майновий комплекс ПАТ МСЗ "Океан" буде проданий на відкритих торгах.

І повертаючись до ролі прокурорів. Саме за заявою Генеральної прокуратури Печерський суд м. Києва 9 вересня 2016 р. наклав арешт на все майно ПАТ МСЗ "Океан" і передав його на відповідальне зберігання ТОВ "Океан-Судноремонт".

— І через три дні радник президента Юрій Бірюков написав у своєму Facebook, що рішенням Печерського суду "Океан" забрали в Новинського...

— Так, я добре пам'ятаю той його пост і галас, який здійнявся через ці кілька речень. Тільки згодом я зрозуміла, що цей пост міг бути частиною добре спланованої акції з відволікання уваги громадськості від справжніх намірів людей, які зібралися захопити підприємство.

Чи знав Юрій Бірюков, хто та навіщо збирається захопити "Океан"? Чи його використали й обманом домоглися заяви, яку він зробив 12 вересня 2016 р., — для мене залишається загадкою.

Однозначно ця заява (не будь-кого, а особисто радника президента) і наступні дзвінки від десятка ЗМІ з проханням пояснити, що сталося, стали громом серед ясного неба.

— Ви довідалися про судове рішення від журналістів?! Ви ж особа, яка офіційно представляє ПАТ МСЗ "Океан", — мали знати.

— Люди, які просили суд заарештувати ПАТ МСЗ "Океан", зробили все, щоб приховати засідання від мене як ліквідатора "Океану". Якби я знала про суд, знайшла б аргументи в судовому засіданні, чому не варто робити помилку.

— А як ви можете пояснити інтерес Оксани Білозір до ПАТ МСЗ "Океан" і вашої особистості? Я маю на увазі її заяви на ім'я генпрокурора та міністра юстиції й розслідування, що були після цього...

— Мені здається, Оксану Білозір, як і Генеральну прокуратуру, ввели в оману, ними просто скористалися. Думаю, мине час, і все стане на свої місця.

Перевірка Мін'юсту за заявою Оксани Білозір була третьою за півроку. І вона, як і дві попередні, підтвердила законність моїх дій як арбітражного керуючого.

Я намагалася зрозуміти зацікавленість Оксани Володимирівни довіреним мені підприємством. Ми навіть вели переписку у Facebook, але особисто не зустрічалися. Дивно, що пані Білозір спочатку підписала заяву в ГПУ, вписавши туди й моє прізвище, а пізніше чомусь не вважала за доцільне зустрітися зі мною.

— Повернемося до "Океан-Судноремонту". Я маю у своєму розпорядженні копію наказу від 8 червня 2017 р. про звільнення з компанії заступника директора із зовнішньоекономічної діяльності. Його звуть Білозір Андрій Ігорович.

— Думаю, це простий збіг. Дуже на це сподіваюся.

— А те, що комітет кредиторів ПАТ МСЗ "Океан" очолює племінник Василя Капацини — Ігор Волошин, — теж збіг?

— Ви добре поінформовані про родинні зв'язки в Миколаєві. Так, главою комітету кредиторів ПАТ МСЗ "Океан" є Ігор Волошин. Він представник ТОВ "ТД "Аннона", якому ПАТ МСЗ "Океан" заборгувало понад 30 млн грн. Наскільки мені відомо, пан Волошин ніколи не приховував своїх родинних зв'язків із Василем Капациною. І, як виявилося, Волошин — єдиний із кредиторів, який зайняв відкриту позицію після того, що сталося у вересні 2016 р.

— Так, я пам'ятаю вашу спільну прес-конференцію та походи в суд. А Василь Капацина особисто бере участь у проекті?

— Брав участь, до вересня 2016 р. Це він організовував візит на ПАТ МСЗ "Океан" представників європейських суднобудівних холдингів.

— Тобто вони приїжджали на завод ще до того, як його виставили на продаж?

— На світовому ринку суднобудування не так багато учасників, і новини поширюються швидко. Крім того, раніше об'єктом уже володіли голландці та норвежці, які пішли з "Океану" не з власної волі, а під тиском росіян. І не приховували свого бажання повернутися в Україну.

До того ж ознайомлення з об'єктом до його продажу — нормальна практика в справах про банкрутство. Скажу більше, за своїм досвідом партнерства у відомій на ринку банкрутства юрфірмі: що раніше потенційні покупці знайомляться з цікавим об'єктом і що швидше відбувається така угода, то вища ціна продажу.

Отже, Василь Капацина влітку минулого року привозив до Миколаєва потенційних покупців, які, по суті, проводили Due diligence активу. Вивчали розташування, потужності, комунікації підприємства, технічні параметри, юридичну чистоту об'єкта після торгів. І, звичайно, економічну доцільність купівлі заводу на торгах.

— Вони прийшли до якогось рішення?

— Наскільки мені відомо, так. Іноземці сказали, що мають намір купити завод, щойно його виставлять на торги.

— Скільки вони готові були заплатити за "Океан"?

— За моїми даними, 850 млн грн. Але після того, як завод заарештували, і на нього зайшли люди, причетні до доведення "Океану" до банкрутства, іноземці вийшли з переговірного процесу. Відео, як озброєна "Альфа" бере штурмом прохідну заводу недільного ранку, спроможне розбити найміцніші рожеві окуляри інвесторів, які готові вкладати в українське суднобудування та не звикли до таких ситуацій.

— А скільки за "Океан" готова була заплатити "Ленкузня" Петра Порошенка? У них був свій Due diligence?

— Мені про це невідомо. Я не виключаю, що "Ленкузня" або будь-який інший український інвестор всерйоз розглядають можливість купівлі "Океану" на відкритому аукціоні. Оскільки актив справді цінний. І зрозуміло, що будь-який потенційний покупець такого активу, перш ніж брати участь у торгах, попередньо дізнався б про нього все.

Водночас, знаючи юридичну педантичність керівництва "Ленкузні", я була твердо переконана, що поки підприємство перебуває під контролем сумнівних осіб, які зайшли туди під сумнівним приводом, та існує повна судова заборона на використання майна заводу, "Ленкузня" туди не зайде.

— Наскільки мені відомо, ви встигли розповісти про майбутній прихід іноземців трудовому колективу. Навіщо? Ви не вважаєте це своєю помилкою?

— А ви вчинили б інакше?

— Банкрутство в Україні — взагалі не найпублічніша сфера, а ви не просто все розголосили, а ще й розкрили трудовому колективу свої плани, тим самим обнадіявши людей. Як виявилося, марно.

— І мені досі від цього боляче. Але якби в мене був шанс прожити минулий рік ще раз, я вчинила б так само.

Інформацію про те, що підприємством цікавляться іноземці, було доведено мною до трудового колективу ПАТ МСЗ "Океан" на великих зборах, які я провела в липні 2016 р. на території заводу. На зборах я чітко пояснила, що готую відкритий аукціон. Що гроші від продажу підуть передусім на погашення заборгованості перед трудовим колективом ПАТ МСЗ "Океан". У підприємства фактично з'явиться новий власник. Готовий купити підприємство як цілісний майновий комплекс, а не частинами, щоб порізати й здати на брухт.

Я не тільки розповіла людям про плани залучити іноземців. Я пояснювала трудовому колективу кожний свій крок. Ключові рішення комітету кредиторів публікувалися. Узагалі вважаю, що кожна процедура ліквідації такого роду підприємств має бути максимально відкритою.

Те, що ця відкритість могла спровокувати деяких осіб до захоплення контролю над "Океаном" і замороження процесу ліквідації, не спростовує того факту, що сьогодні більш як тисяча простих миколаївців розуміють: законна ліквідація — це їхній єдиний шанс одержати заборгованість по заробітній платі. А це понад 90 млн грн.

Іншого правового способу погасити цю заборгованість просто немає. Це зрозуміли прості робітники заводу. Але дотепер не розуміють ті, хто захопив і незаконно використовує "Океан". Хоча що може бути простішим: хочеш володіти заводом — купи його, розрахуйся з людьми та чесно заробляй гроші.

— У вас є розуміння, за скільки можна продати "Океан" сьогодні?

— Я знаю про кожний верстат, канат і саморіз на заводі станом на серпень 2016 р. Усе, що було на "Океані", я відобразила в інвентаризації та ліквідаційній масі. Ліквідаційну масу було подано в суд до фактичного захоплення підприємства.

Минув рік. За цей рік місцеві ЗМІ неодноразово фіксували вивезення майна з території заводу, незаконну госпдіяльність на арештованому "Океані" можуть підтвердити мінімум два народні депутати — Сергій Каплін і Денис Силантьєв (вони бачили все на власні очі), а про перетворення причалу "Океану" на контрабандний порт знає весь Миколаїв.

Що та в якому стані залишилося на "Океані" після року хазяйнування там "відповідальних зберігачів", невідомо нікому. Ви ж, напевно, здогадуєтеся, як це впливає на ціну підприємства?

— А якби рік тому Печерський суд не заарештував ПАТ МСЗ "Океан", і компанія не перейшла б під контроль "Океан-Судноремонту", що було би з підприємством зараз?

— Його продали б як майновий комплекс на абсолютно відкритих торгах. Вирученими грошима розрахувалися б із боргами по заробітній платі та з іншими кредиторами. У заводу з'явився б законний власник, і сьогодні "Океан" уже був би завантажений новими замовленнями на будування та ремонт суден.

— З урахуванням усього, що сталося з вересня 2016 р., вам дали би провести відкриті торги?

— Розумію ваш скепсис, але не поділяю його. Так, ліквідація в багатьох українців асоціюється з обманом, шахрайством, втечею від боргів і продажем майна боржника в потрібні руки в закритій на замок кімнаті, на "торгах", про які ніхто не знає. Якщо ліквідатор готовий працювати за таким сценарієм, це його проблеми.

Я ж з моменту призначення поставила за мету провести відкриті публічні торги. І всі мої дії були спрямовані на створення фундаменту саме для таких торгів. Я провела повну інвентаризацію майна, передала в державний архів Миколаївської області документи по всіх співробітниках ПАТ МСЗ "Океан", які будь-коли працювали на цьому підприємстві від дня його заснування. Особисто прорахувала заборгованість по заробітній платі перед кожним із колишніх співробітників ПАТ МСЗ "Океан", яку потім затвердив госпсуд. Про кожний свій крок я інформувала трудовий колектив і кредиторів. За моєю роботою стежили миколаївські ЗМІ.

Виконана мною робота виключає можливість таємного продажу "Океану" будь-кому за ціною, нижчою за ринкову. Тому, якби в цьому проекті хтось поставив переді мною як ліквідатором завдання продати все в "конкретні руки" за заниженою ціною після всього, що я зробила, я відразу б попросила суд звільнити мене від виконання обов'язків ліквідатора ПАТ МСЗ "Океан". У мене є принципи, і я дорожу своєю репутацією.