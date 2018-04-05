Тінь Бандери і Хмельницького

За Польщі бродить привид "бандерівця".

З тих пір як правоцентристська партія "Право і справедливість" отримала всю повноту влади, польський істеблішмент кардинально переглядає політику Польщі. У тому числі й у сфері національної пам'яті.

Стосовно України це призвело до відмови від формули примирення "прощаємо і просимо прощення", і тепер історичні образи виходять на перший план в україно-польських відносинах. Чому ті і перебувають у стані турбулентності.

"Своїми діями у сфері політики національної пам'яті польська сторона відкриває ящик Пандори. У відносинах з Німеччиною, Литвою і, насамперед, з Україною, тому що представникам нинішньої польської влади здається, що, апелюючи до цивілізованості, буде легше нав'язати своє бачення історії країні економічно слабкою і вразливою у сфері безпеки"