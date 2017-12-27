"Не вийде залишатись осторонь…"

Ігор Дріжчаний — людина надзвичайна. Подорожуючи Непалом і Гімалаями, він вів задушевні бесіди з аборигенами про переселення душ, при цьому залишаючись тим, хто проживає безліч життів під час одного.

Професійне становлення Ігор Васильович проходив у системі прокуратури, корупція в якій була поодиноким винятком, а не правилом. Наситившись професійним досвідом до позначки "державний радник юстиції 2-го класу", Дріжчаний пішов з ГПУ, змінивши Різницьку на Володимирську. А 2005-го указом президента Ющенка його призначили головою Служби безпеки України. Цю посаду він покинув у погонах генерала армії. Але вони не дуже органічно пасують до рокерської косухи, на яку він змінив мундир.

Дріжчаний — людина непосидюча. Він завжди прагне бути корисним, але не завжди виходить. Там, де це залежить від друзів, ідеї миттєво набувають організаційної і фінансової плоті, допомагаючи нашій армії, переселенцям, талановитим дітям з зони АТО. Там же, де реалізація його пропозицій залежить від держави, ідеї викликають захват, але дуже швидко кашляють, чхають і глухнуть у поламаних движках РНБОУ і ГПУ.

А ще Ігор Васильович — людина творча. Він пише вірші, п'єси, пісні. Деякі з них ви знаєте, навіть не підозрюючи про їх авторство. Наприклад, кліп "Оберіг", присвячений 25-річчю незалежності нашої країни, прокотився по всіх телеекранах. Багато його пісень співають у військових частинах, госпіталях, на вечорах авторської пісні, навіть не знаючи, хто їх написав. Уїдливі, іронічні, актуальні п'єси курсують між власниками останніх моделей iPhone, часом нагадуючи прослуховування Висоцького членами Політбюро ЦК КПРС. При цьому Дріжчаний ніколи не публікувався. Провів лише два творчі вечори, а третій відбудеться в Музеї Висоцького до дня народження поета. Іноді Ігор Васильович замислюється про те, в якому списку опинився б Володимир Семенович, якби жив нині, — у "білому" чи в "чорному"? А ще Дріжчаний познайомив Леся Подерв'янського й Орлушу. Тепер вони часто зустрічаються в нього вдома. Ви собі уявляєте, що ці аматори влучного, міцного й розумного слова витворяють триєдино? Сподіваємося, наступного року Ігор Дріжчаний — арбітр міжнародного комерційного арбітражу при Торговій палаті України — таки випустить свою першу книжку, а поки що ми знайомимо читачів DT.UA з деякими його віршами. У них біль, іронія, милосердя, жорсткість, усе що завгодно, крім опущених рук.

Мы устаём

Всё, даже то, что огромно, имеет предел.

Наша выносливость не безгранична. Когда-то

Мы устаём. Устаём не от множества дел.

Мы устаём от отсутствия их результатов.

Я бы ответил, когда б меня кто-то спросил:

Мы устаём — для меня это, в сущности, ясно,

Не оттого, что так много потрачено сил,

А потому, что усилия были напрасны.

Мы устаём, осознав безвозвратность потерь,

И оттого, что несём их всё чаще и чаще,

И от несказанных слов. Говорить их теперь

Попросту некому. Прошлого нет в настоящем.

Мы устаём без любви, устаём, не любя.

Чувствуя кожей, что нас понимать перестали,

Мы устаём от других, устаём от себя,

И от того устаём, что другие устали.

Может быть, в том состоит назиданье Творца,

Что, отложив, на себя накликаем мы беды?

Чтоб не устать, нужно всё доводить до конца.

Не оставляй на потом ни любовь, ни беседу.

Давайте называть войну войной

Идет война. Она идет давно.

Не год, не два, не десять лет, не двадцать.

"Крымнаш" был лишь одной из операций

В ряду перемещений, депортаций.

Давайте просто называть войну войной.

Нет, началась война не той весной.

И не с Донецка, а с Голодомора,

С расстрелов, скрытых быковнянским бором,

А не с Луганска. Прекратите споры,

Давайте просто назовем войну войной.

Бессмысленно держать себя в плену

Неадекватных сущности понятий.

Значения ясны предельно. Хватит

Скрывать, лукавить, чем-то подменять их.

Давайте просто назовем войной войну.

Зачем? Я вижу в этом смысл простой.

Когда мы назовем врагов врагами,

Им, наконец-то, станет ясно — с нами

Не выйдет. Мы другими станем сами.

Давайте просто называть войну войной.

Чтобы укрыться за чужой спиной

Перехотелось, стало неуместным

Уехать в отпуск, прячась от повестки,

Хотя бы для того, чтоб было честно,

Давайте просто назовем войну войной.

Есть у войны словарь понятий свой.

И тот, кто на войне нажился, кстати,

Есть мародер, а не предприниматель.

А изменивший на войне — предатель.

Давайте просто называть войну войной.

И тем, кто жизни держат на кону,

Сирот и вдов не нужно будет мучить

Враньем про "отпуск" и "несчастный случай".

Хоть им, конечно, все равно, но лучше

Давайте просто назовем войной войну.

* * *

Не будем мы единою страной.

И внуки наших внуков помнить будут

Войну. И не простят. И не забудут.

Дружить? Когда-то, может. Но, покуда

Давайте просто назовем войну войной.

О войне говорят много

О войне говорят много,

О войне говорят часто,

Поминая при этом Бога

И, конечно, ругая власти.

О войне говорят резко

О войне говорят: "Хватит!"

Иногда говорят к месту,

Иногда просто так, кстати.

О войне говорят в барах

Под бокал хорошего пива,

О войне поют под гитару

И, случается, что красиво.

Не державшие автомата,

Не дававшие слов вдовам,

Говорят о войне матом,

Убедительно и сурово.

Странный парень — ожог похоже,

Губы сжаты и взгляд волчий —

Говорит о войне тоже,

Только он говорит молча.

Госпиталь

Это было в апреле. Госпиталь был полон.

Хотелось курить, только не было сигарет.

Выбравшись из постели, по скрипящему полу

Я, обходя койки, тихо пошел на свет.

Он от дверной щели ширился понемногу,

Свет дорожкой стелился, будто войти звал.

Не постучав в двери, я заглянул к Богу.

Бог слегка удивился, видимо, он не ждал.

Ему не спалось тоже, что для Бога не странно.

Бог разлил по стаканам крепко заваренный чай.

И я спросил: "Можно, я у тебя останусь?"

Он на меня глянул и головой покачал.

Скоро приказ Главкома. Может, уже и вышел.

Может, через неделю отпустят домой солдат.

Странное слово "кома" я от Бога услышал.

Это было в апреле, весной, ровно год назад.

Властителю

Нечего тут лукавить, —

Всякий властитель знает,

Как хорошую память

После себя оставить.

Это вовсе не сложно.

Думаю, смог и я бы:

Не обвинять ложно,

Не обижать слабых,

Титулом не кичиться,

Верить людям толковым,

Властью своей делиться,

Не нарушать слово,

Не потакать богатым,

Смело встречать лихо,

Не искать виноватых,

А находить выход,

Слышать того, кто ропщет,

И осаждать круто

Тех, кто запас общий

Вдруг со своим спутал,

Всем, а себе — тем паче,

Запретить по закону

Даже на грош богаче

Стать, находясь у трона,

За него не держаться

И уйти, если надо.

Всякое может статься.

Трон — это не награда.

Что ж, подойдем к итогу.

В этом списке, пожалуй,

Пунктов не так уж много.

Я бы сказал, что мало.

На ночь снимая корону,

Богу молясь, зевая,

Он их, конечно, помнит.

Но к утру забывает.

Не выйдет оставаться в стороне

Я не хочу быть ни мечом, ни палачом,

И роль судьи, признаться, тоже не по мне,

Но не выходит оставаться в стороне

И убеждать себя, что я здесь не при чём.

Не получается сидеть на берегу

И ждать, когда снесёт течением река

Злодея, вора, лихоимца, дурака.

Я ждал, как многие. Не верю. Не могу.

Забиты падалью и илом родники,

И не дают они проточных чистых вод.

Зловещим смрадом застоявшихся болот

Несёт от грязной высыхающей реки.

Ни закрывать глаза не стоит, ни судить

И ожидать не нужно помощи ничьей.

Очистить русло у истоков, у ключей —

Вот то, что нужно, чтоб поток освободить.

И выбор прост — быть на волне или на дне.

Чего нам ждать — пока трясина засосёт?

Есть только мы. И, кроме нас, нас не спасёт

Никто. Не выйдет оставаться в стороне.

Уходящему 2017-му

И еще один. Только быстрее.

Или кажется с возрастом. Впрочем,

Дело, видно, не в том, что стареем.

Этот точно был на день короче.

Он обычный был. Не високосный.

Никаких суеверных запретов.

Было много серьёзных вопросов.

Много больше, чем дельных ответов.

Было много пустых обещаний.

И молчаний, жестоких, гнетущих.

Было много тяжелых прощаний.

Хоть и меньше, чем в тех, предыдущих.

Изменилось ли что-то. Возможно.

Мы ведь прожили год в ожиданье.

Это сложно, чудовищно сложно.

Иногда – на пределе, на грани.

Но бежать и сдаваться на милость

Мы не стали. И это не малость.

Если что-то в нас и изменилось.

Основное, конечно, осталось.

И, не важно, в квадрате ли, в кубе

Всё меняется. Стоит ли мерить?

Мы красивы для тех, кто нас любит,

И отважны для тех, кто в нас верит.

А для тех, кто, делясь сокровенным,

Нам без страха доверил надежды,

Невзирая на все перемены,

Мы единственные, как и прежде.

2018-му

На дворе — две тыщи восемнадцатый

И не лучше, и не веселее.

Может, хватит с бисером играться-то

И метнуть чего потяжелее?