Всеукраїнська школа онлайн з Ланет.TV: дивіться ТБ онлайн за промокодом

Перегляд каналів онлайн зараз така ж звичайна справа, як і онлайн-конференції. Причина цього криється в перевагах ТБ онлайн у порівнянні з з ефірним аналоговим телебаченням. Це й можливість дивитися канали онлайн в прямому ефірі, дивитися їх в записі, ставити ефір на паузу, електронна телепрограма, батьківський контроль, клієнтська підтримка, бонуси. Важливий плюс онлайн ТБ — зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Тому навіть найменший член сім'ї з легкістю зможе дивитися телевізор онлайн. Так чому б не використати телебачення онлайн в освітніх цілях, а не тільки в розважальних?

З 6 квітня на провідних ТВ-каналах України з понеділка по п'ятницю транслюються уроки онлайн. Онлайн-заняття відбуваються з таких дисциплін: англійської мови, української мови, української літератури, зарубіжної літератури, історії України, математики, біології, алгебри, геометрії, географії, фізики та хімії. Включити потрібний урок онлайн в потрібний час вам допоможе ТВ програма.

Для популяризації використання інтернет ТБ в освітніх цілях Ланет.TV надає новим користувачам промокод teleurok. Активуйте його до 01.07.2020 року і ви отримаєте 50 грн на основний і 50 грн на бонусний рахунок. Ця сума рівнозначна вартості пакета /CORE, в телепрограмі якого є всі потрібні канали для перегляду уроків онлайн.

Як дивитися ТБ через Інтернет?

Візьміть будь-який смарт-пристрій, наприклад, смартфон. Перевірте, чи є у нього доступ до стабільної мережі Інтернет. Скачайте та встановіть сервіс для перегляду ТБ онлайн. Зареєструйтеся та дивіться онлайн улюблені програми, шоу, фільми та серіали.

Як підключити Ланет.TV?

Ви можете дивитися Ланет.TV на сайті або в додатку (тільки для ОС Андроїд).

Зареєструйтесь в сервісі. Введіть промокод teleurok в меню "Бонусний рахунок" в особистому кабінеті. Активуйте оплату бонусами. Підключіть пакет, ТВ програма яка передбачає трансляцію потрібних вам каналів, і дивіться ТБ онлайн.

ТБ онлайн стане вірним помічником ваших діток в навчанні, адже саме інтернет-телебачення дозволяє дивитися онлайн-заняття за робочим столом, попутно роблячи записи та виконуючи завдання. Програма ТВ-каналів Плюсплюс, 112 Україна, 5 канал, ZOOM, Індиго, УНІАН, Рада, UA: Культура, UA: Перший і М1, які є в пакеті /CORE, передбачає трансляцію уроків для 5-11 класів.