TicketsBox анонсував концерт казахстанського репера Jah Khaliba

Один з провідних операторів країни з продажу білетів почав продаж квитків на концерт відомого репера Jah Khaliba, який відбудеться 15 листопада у Палаці Спорту. Це буде наймасштабніша подія сезону.

Багато захоплюються творчістю Бахтіяра Мамедова, а його кліпи в мережі переглядають мільйони глядачів. Саме його популярне відео на пісню "Лейла" зібрало понад 80 мільйонів переглядів. Артист неймовірно талановитий, і це допомогло йому стати одним з кращих казахстанських бітмейкерів і продюсерів хіп-хопу. Його креативність і щирість допомагає створювати неймовірно приємну музику з особливими нотками.

Jah Khalib як і завжди подарує публіці свої емоції за допомогою музики, позитивний і нереально крутий настрій. Всіх чекає незабутнє шоу з кращими хітовими композиціями виконавця, світловими ефектами і якісним звуком. Все як завжди, так як звик це робити кращий бітмейкер, талановитий автор та виконавець – Бахтіяр Мамедов.

Музику Джа Халіба слухає різна публіка, його пісні звучать у багатьох країнах. Тому його виступ у Києві є довгоочікуваним для багатьох фанатів відомого казахстанського репера і бітмейкера. Квитки на концерт Джа Халіба вже доступні на TicketsBox, перейдіть по посиланнюhttps://kiev.ticketsbox.com/jahhalib/ і стаєте їх щасливим володарем. Оформлення покупки за допомогою даного сервісу квиткового оператора займає кілька хвилин. Сайт відрізняється хорошим функціоналом, він зрозумілий і зручний.