Грандіозне відкриття першої в Києві алеї фонтанів у житловому комплексі

Днями житловий комплекс преміум-класу "Бульвар Фонтанів" офіційно відкрив 3 будинок другої черги комплексу та презентував унікальну та єдину в Києві алею фонтанів – каскад світло-музичного дива довжиною в 150 метрів!

Відкриття проектного будинку номер 3 та алеї фонтанів пройшло в незабутній атмосфері свята та розваг. Присутніх вітали відомий оркестр "Віртуози Києва", музичне тріо "LaFesta", а прикрасою програми став ексклюзивний виступ відомої оперної співачки Марії Максакової, яка під супровід шоу фонтанів виконала кращі хіти світової оперної класики.

Гості та клієнти преміального комплексу на відкритті на власні очі побачили та оцінили концепцію, яка була закладена в проект "Бульвар Фонтанів" - енергія релаксу та безпечного проживання у самому серці столиці. Затишні апартаменти "шоу-рум" від кращих дизайнерів столиці, розіграш цінних призів від партнерів, стильні холи та зони спільного користування в новому будинку третьої черги – все це "приміряли" до свого смаку майбутні мешканцям комплексу та гості вечірки.

Комплекс "Бульвар Фонтанів" - інфраструктурний проект преміального класу для людей, що цінують високий рівень комфорту та безпеку. Все це підтверджують складові концепції комплексу, які вже оцінили мешканці ЖК:

-двір баз машин. Саме цей новий міжнародний стандарт облаштування ЖК полегшить життя не лише пішоходам, але й власникам автівок. Адже доступ до сучасного багаторівневого підземного паркінгу буде забезпечений з будь-якого поверху будинку комплексу, дякуючи сучасним технологічним ліфтам. А для пішоходів комфортне пересування в комплексі буде реалізоване за рахунок вільних від автотранспорту доріг, адже вони винесені за межі ЖК. Це гарантує всім без винятку мешканцям комплексу комфорт пересування, безпеку та екологічність;

-лаунж-зона на даху, яка вже зовсім скоро буде доступною для всіх мешканців кварталу й стане місцем для зустрічей та неформального спілкування. Це дворівневий простір для відпочинку мешканців , який складається з: барбекю зони, дитячої кімнати, домашньої кінозали та зони для прийому гостей та ділових зустрічей;

-високотехнічна система безпеки, яка забезпечує цілодобове спостереження на всій території комплексу й повністю виключає наявність "сліпих" зон;

-система підземного паркінгу , яка має 3 рівні й повністю задовольняє потреби мешканців , відвідувачів інфраструктурних об'єктів та просто гостей кварталу за рахунок розумної системи керування паркомісцями guest management;

Світлана Касамара, керівник центру продажів житлового комплексу "Бульвар Фонтанів":

"Наш проект по-справжньому унікальний та неповторний. Це перший житловий комплекс у центрі міста, в рамках якого відтворено образ Києва, як міста фонтанів. Комплекс поєднав в собі все, що потрібно сьогодні найвибагливішому покупцю, що мріє жити в центрі столиці: високий рівень безпеки, тихий затишок у поєднанні з швидкою доступністю до розвиненої інфраструктури міста, великі можливості для комерції, відчуття відпочинку та водної стихії в історичній частині міста. Нерухомість від ЖК "Бульвар Фонтанів" - це той статус житла, який повністю відповідає сучасним очікуванням мешканців, що цінують свій час та життєвий простір".

Інформаційна справка:

ЖК "Бульвар Фонтанів" - комплекс преміум-класу, який розміщений в історичному центрі міста Києва, на перетині вулиць Саперне Поле та Іоанна Павла 2. Один з небагатьох комплексів країни, де реалізується передова концепція – двір без машин. Родзинкою комплексу є каскад фонтанів, довжина якого становитиме 150 м, висота струменів- від 2 до 6 метрів. Площа комплексу під будівництво займає - 4,06га, загальна площа – біля 179 тыс. кв. м, загальна площа квартир – 83660 тис. кв. м, загальна площа нежитлових приміщень – 12786 тис. кв. м, кількість будинків – 4, кількість поверхів – 8-24, кількість квартир – 811, ємність паркінгу – 900 м/місць.

Замовником проекту "Бульвар Фонтанів" є інвестиційно-девелоперська компанія UDP, девелопер проекту – компанія повного циклу –"City One Development", генеральний підрядник – будівельна компанія Devenstroy.