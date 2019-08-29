Чим AirPods 3 буду відрізнятися від AirPods 2

Перш ніж розібратися, який функціонал отримають AirPods 3, пропонуємо згадати характеристики AirPods 2, які нещодавно вийшли. Навушники Apple оснащуються чіпом Н1, з ним прискорилося час підключення до Айфону, Епл Вотч та ін., збільшилася автономність навушників в розмовному режимі з 4 до 8 годин, а ось в режимі прослуховування музики час роботи залишилося колишнім — 5 годин. Також з'явився бездротовий чохол-зарядка, тепер навушники Apple можна купити з бездротовим кейсом (коштують дорожче) і без нього. А ще бездротовий кейс підходить для навушників першого покоління, його можна придбати окремо.

У другій версії Ейр Подс поліпшення не настільки серйозні, як хотілося. Багато хто очікував, що крапельки отримають захист від води, технологію активного шумозаглушення. Все це є в бездротових навушниках інших виробників, причому коштують вони набагато дешевше AirPods, і не поступаються якістю. Тому, стає справді цікаво, чим Apple планує здивувати на цей раз. Точна дата виходу AirPods поки невідома, але аналітики вже зібрали приблизну картину характеристик майбутньої новинки.

Оновлений дизайн

Експерти з Wedbush розповіли, що зовнішній вигляд навушників Apple зміниться, вони стануть "більш спортивними". Ймовірно, третє покоління отримає спеціальне кріплення, що перешкоджає випаданню під час активних тренувань. Є інформація, що AirPods 3 оснастять датчиком частоти серцевих скорочень (ЧСС) та розшириться модельний ряд. На даний момент вони представлені лише в білому кольорі, можливо, третє покоління отримає ще й чорне забарвлення.

Невже захист від води?

Так! Корпус AirPods 3 отримає довгоочікуваний захист від води IP68 або IP67. Шанувальники продукції Apple давно чекають вологозахист, адже навушники Apple використовують під час занять спортом, а тепер в них можна буде бігати під дощем і не знімати в душі.

Дата виходу і вартість новинки

Очікується, що AirPods 3 вийдуть цього року, при цьому вони не замінять 2 покоління, а будуть продаватися разом з ними. Аналітик Мін-Чі Куо припускає, що Apple презентує дві версії AirPods, і однією з них стане поліпшена версія AirPods 2 з технологією активного шумозаглушення, причому вартість не збільшиться. А ось AirPods 3 разом з новими можливостями і поліпшеним дизайном буду коштувати дорожче на 50-100 доларів.

Деякі експерти впевнені, що нові навушники Apple покажуть разом з новими iPhone 11, якщо це правда, то презентація відбудеться вже у вересні.