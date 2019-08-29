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Чим AirPods 3 буду відрізнятися від AirPods 2

29 серпня, 15:10 Роздрукувати

У березні 2019 року компанія Apple представила оновлені AirPods 2 з покращеною автономністю, бездротовим кейсом-зарядкою і чіпом Н1. Після презентації навушників Apple другого покоління не пройшло навіть півроку, але вже з'явилася інформація про нові AirPods 3. Детальніше про майбутню новинку, можливих характеристики і дату презентації розповість інтернет-магазин "Цифра".  

© apple.com

Перш ніж розібратися, який функціонал отримають AirPods 3, пропонуємо згадати характеристики AirPods 2, які нещодавно вийшли. Навушники Apple оснащуються чіпом Н1, з ним прискорилося час підключення до Айфону, Епл Вотч та ін., збільшилася автономність навушників в розмовному режимі з 4 до 8 годин, а ось в режимі прослуховування музики час роботи залишилося колишнім — 5 годин. Також з'явився бездротовий чохол-зарядка, тепер навушники Apple можна купити з бездротовим кейсом (коштують дорожче) і без нього. А ще бездротовий кейс підходить для навушників першого покоління, його можна придбати окремо.

У другій версії Ейр Подс поліпшення не настільки серйозні, як хотілося. Багато хто очікував, що крапельки отримають захист від води, технологію активного шумозаглушення. Все це є в бездротових навушниках інших виробників, причому коштують вони набагато дешевше AirPods, і не поступаються якістю. Тому, стає справді цікаво, чим Apple планує здивувати на цей раз. Точна дата виходу AirPods поки невідома, але аналітики вже зібрали приблизну картину характеристик майбутньої новинки.

AirPods 3
apple.com

Оновлений дизайн

Експерти з Wedbush розповіли, що зовнішній вигляд навушників Apple зміниться, вони стануть "більш спортивними". Ймовірно, третє покоління отримає спеціальне кріплення, що перешкоджає випаданню під час активних тренувань. Є інформація, що AirPods 3 оснастять датчиком частоти серцевих скорочень (ЧСС) та розшириться модельний ряд. На даний момент вони представлені лише в білому кольорі, можливо, третє покоління отримає ще й чорне забарвлення.

Невже захист від води?

Так! Корпус AirPods 3 отримає довгоочікуваний захист від води IP68 або IP67. Шанувальники продукції Apple давно чекають вологозахист, адже навушники Apple використовують під час занять спортом, а тепер в них можна буде бігати під дощем і не знімати в душі.

Дата виходу і вартість новинки

Очікується, що AirPods 3 вийдуть цього року, при цьому вони не замінять 2 покоління, а будуть продаватися разом з ними. Аналітик Мін-Чі Куо припускає, що Apple презентує дві версії AirPods, і однією з них стане поліпшена версія AirPods 2 з технологією активного шумозаглушення, причому вартість не збільшиться. А ось AirPods 3 разом з новими можливостями і поліпшеним дизайном буду коштувати дорожче на 50-100 доларів.

Деякі експерти впевнені, що нові навушники Apple покажуть разом з новими iPhone 11, якщо це правда, то презентація відбудеться вже у вересні.

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